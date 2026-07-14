Gasolina rumbo a los $4 por galón: cuánto más pagarán las familias hispanas y por qué duró tan poco el alivio

El alivio en las gasolineras podría durar mucho menos de lo esperado. Una familia que hoy gasta $150 al mes en combustible podría pagar entre $30 y $60 más antes de que termine el verano si el precio promedio nacional vuelve a acercarse a los $4 por galón, como prevén analistas de la industria energética.

Un análisis de Yahoo Finance advierte que el repunte del petróleo por encima de los $100 por barril, la menor capacidad de refinación en Estados Unidos y la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente están creando las condiciones para un nuevo aumento en los precios de la gasolina.

Si las tensiones vuelven a intensificarse, los expertos consideran posible que el combustible se mantenga cerca de esta línea durante las próximas semanas, provocando alzas en diversos rubros de la economía, que llevaron la inflación hasta 4.2% en mayo.

El riesgo no es teórico. La AAA reportó que, durante el pico de mayo, el promedio nacional llegó a $4.56 por galón, con los 50 estados por encima de los $4 por primera vez desde 2022.

¿Por qué los analistas ven otra vez gasolina a $4?

Según Yahoo Finance, el detonante principal es el salto del precio del crudo, que superó los $110 por barril cuando el tráfico de buques por el Estrecho de Ormuz casi se detuvo por la guerra entre Estados Unidos e Irán. Por esta ruta circula cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo, por lo que cualquier bloqueo dispara los precios de inmediato, tal como ya ocurrió.

De acuerdo con Patrick De Haan, analista de GasBuddy, sostuvo que “hay aproximadamente un 80% de probabilidad de que el promedio nacional de gasolina alcance los $4 por galón en el próximo mes, si no es que antes”. Cada aumento de $10 en el barril de crudo se traduce en alrededor de $0.25 adicionales por galón en la gasolinera, indicó.

Para la Reserva Federal, este repunte implica una presión directa sobre la inflación, especialmente en transporte y alimentos, lo que complica la posibilidad de recortar tasas de interés en el corto plazo.

El papel de las refinerías: menos capacidad, más presión

Además de la guerra, hay un problema de infraestructura que tomará algún tiempo corregir. De acuerdo con estimaciones citadas por Yahoo Finance, la capacidad de refinación en Estados Unidos ha caído en los últimos años por cierres de plantas obsoletas, mantenimiento y reconversión para la producción de biocombustibles.

Eso significa que, aunque el crudo llegara a estabilizarse por el conflicto en Irán, el país mantiene el mismo margen limitado para transformar petróleo en gasolina y diésel, manteniendo los precios elevados. “No es solo cuánto petróleo tenemos, es cuánta capacidad tenemos para convertirlo en combustible utilizable”, indica un análisis de S&P Global.

En el caso del diésel, clave para el transporte de mercancías y la cadena de suministro, el encarecimiento es todavía más acelerado. De Haan calcula un 85% de probabilidad de que alcance los $5 por galón en cuestión de semanas.

Lo que otra alza en el precio de la gasolina significa en dólares para tu bolsillo

Los escenarios que se plantean para un hogar que vive en un área suburbana y depende del auto son los siguientes:

Si el precio promedio pasa de $3.50 a $4.00 , un conductor que llena su tanque dos veces al mes (15 galones cada vez) pagará de $105 a $120 mensuales

, un conductor que llena su tanque dos veces al mes (15 galones cada vez) pagará de En familias con dos vehículos, el impacto puede incrementar de $40 a $80 al mes, dependiendo del consumo.

Ese incremento normalmente obliga a recortar otros rubros: salidas, compras de supermercado, pago de deudas o envío de remesas. Para hogares hispanos que ya destinan gran parte de sus ingresos a renta y comida, el margen de maniobra es reducido.

Lo que puedes hacer si la gasolina sube a $4

De acuerdo con varios asesores financieros consultados por CNBC, la mejor alternativa para enfrentar este encarecimiento es con un “reinicio de presupuesto” para absorber el golpe, evitando caer en una deuda cara.

Medidas concretas:

Revisar gastos variables (comidas fuera, entretenimiento, compras impulsivas) y recortar el equivalente a $30 o $40 al mes , el mismo monto que subiría la gasolina

(comidas fuera, entretenimiento, compras impulsivas) y recortar el equivalente a , el mismo monto que subiría la gasolina Usar apps de comparación de precios como GasBuddy y las herramientas de AAA para localizar las estaciones más baratas en tu zona

como GasBuddy y las herramientas de AAA para localizar las estaciones más baratas en tu zona Agrupar diligencias y trayectos , en lugar de hacer varios viajes cortos, y mantener las llantas infladas para mejorar el rendimiento de combustible

, en lugar de hacer varios viajes cortos, y mantener las llantas infladas para mejorar el rendimiento de combustible Si trabajas en gig economy (Uber, DoorDash, repartos), hablar con el empleador/plataforma sobre suplementos por combustible o ajustar horarios hacia momentos de mayor tarifa para compensar el gasto extra

Riesgos a corto plazo: ¿Qué podría empeorar el panorama?

Otro aspecto a considerar es el riesgo de que la inestabilidad en el precio de la gasolina se prolongue más tiempo. En caso de que persista, un grupo de expertos señaló al The Washington Post que hay dos factores de riesgo principales:

Escalada militar en Irán que vuelva a cerrar parcial o totalmente el Estrecho de Ormuz.

que vuelva a cerrar parcial o totalmente el Estrecho de Ormuz. Temporada de huracanes que afecte la operación en refinerías y plataformas en el Golfo de México.

En ambos casos, los efectos se sentirían “en cuestión de días” en las bombas de gasolina, advirtió De Haan, con aumentos diarios de entre 5 y 10 centavos por galón durante un periodo corto.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el regreso de la gasolina a $4

¿Cuándo podrían volver a verse los $4 por galón?

Según Patrick De Haan, el promedio nacional podría alcanzar los $4 por galón en el próximo mes, si el conflicto con Irán sigue afectando el flujo de petróleo y las refinerías continúan bajo presión.

¿La gasolina subirá igual en todos los estados?

No. Estados como California, Nueva York, Nevada y Hawaii pagan mucho más que el promedio nacional, mientras que estados del sur y medio oeste suelen quedar por debajo de la media.

¿Qué pasa con el diésel y el transporte de mercancías?

El diésel podría llegar a $5 por galón, lo cual encarece el transporte de alimentos y productos básicos. Esos costos terminan trasladándose a los precios de supermercado.

¿La Reserva Federal puede hacer algo para bajar la gasolina?

La Fed puede intentar contener la inflación general con tasas más altas, pero no puede bajar directamente el precio del petróleo. Eso depende del mercado global y otros factores.

¿Conviene llenar el tanque antes de que llegue a $4?

Si tu estación local lleva una tendencia clara al alza y los pronósticos apuntan a nuevas subidas, puedes adelantar llenados y aprovechar precios algo más bajos, especialmente si dependes del vehículo para trabajar.

Conclusión

La posible vuelta de la gasolina a $4 por galón representa una línea roja psicológica que obliga a muchas familias hispanas a replantear su presupuesto mensual. Si el conflicto con Irán se prolonga y la capacidad de refinación sigue ajustada, el golpe en la bomba podría sostenerse más allá del verano y restringir gastos como comida, transporte público y otros servicios básicos.

Para quienes viven al día, la decisión no será solo cuánto cargar de gasolina, sino qué otro gasto recortar para poder seguir moviéndose.

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