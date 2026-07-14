Trump afirma que hay una investigación por una supuesta base de resguardo bélico de Irán en Cuba

El presidente Donald Trump afirmó que su Gobierno está investigando si Irán tiene drones almacenados en Cuba y advirtió que Washington actuará si confirma la presencia de esos equipos en la isla.

“Si los tienen, y es muy posible que los tengan, nos encargaremos de ello”, declaró Trump ante periodistas en el Despacho Oval, en referencia a una pregunta sobre la posible presencia de armamento iraní en la isla caribeña.

“No vamos a permitir que eso suceda”, agregó, al señalar que las autoridades estadounidenses analizan si Teherán podría estar utilizando Cuba como punto de almacenamiento de drones.

La declaración de Trump se produce en un momento de creciente presión de Estados Unidos sobre Cuba, después de que la Administración estadounidense haya ampliado las sanciones contra funcionarios y entidades vinculadas al Gobierno cubano.

Estados Unidos sancionó al Ministerio de Turismo de Cuba y a nueve entidades estatales, entre ellas agencias de exportación de combustible y bienes y servicios, como parte de su política de presión sobre la isla, que atraviesa una aguda crisis económica.

“El Departamento de Estado designa a diez entidades para impulsar la iniciativa integral de la Administración (de Donald) Trump destinada a poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro continente”, indicó un comunicado.

Las sanciones afectan a Enetec, S.A., una empresa estatal de importación, exportación y comercialización de combustibles; Coreydan S.A., dedicada a importar combustible subsidiado desde México; el Grupo Empresarial del Comercio Exterior (Gecomex), que facilita la compra y venta de bienes y servicios con otros países; y el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (Gemar).

El pasado mes de junio, las sanciones alcanzaron al presidente de Cuba, Miguel Díaz‑Canel, a varios de sus familiares y al coronel Alejandro Castro Espín, hijo del exmandatario Raúl Castro, hermano menor de Fidel Castro.

El Departamento de Justicia (DOJ) también ha presentado una acusación contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo, en 1996, de dos avionetas de una organización del exilio cubano que causó la muerte de cuatro personas.

Con información de EFE

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