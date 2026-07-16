Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 16 al 22 de julio

Buena Vista Social Club en el Rockefeller Center

El musical de Broadway Buena Vista Social Club se unirá a Telemundo para celebrar la emoción de la Copa Mundial con un evento gratuito en vivo, que contará con la participación de la banda ganadora del Tony Award del exitoso show así como con una muestra de su coreografía. La cita será este jueves, 16 de julio a la 1:15 p m en The Rink at Rockefeller Center, transformado para la ocasión en Telemundo Fan Village. El evento será gratuito y abierto al público. Para registrarse, visite: https://www.rockefellercenter.com.

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Fútbol freestyle en el Lincoln Center

El espectáculo “Freestyle Soccer Show” regresa este fin de semana al Hearst Plaza (30 Lincoln Center Plaza), como parte del festival Summer for the City del Lincoln Center. Las presentaciones se realizarán el jueves 16 de julio a las 7:30 pm y el viernes 17 de julio a las 5:00 pm, con funciones gratuitas al aire libre para toda la familia. El público disfrutará de una combinación de habilidad deportiva, danza, ritmo y acrobacias con el balón, a cargo de figuras internacionales y talentos locales del freestyle como Nick Seyda, Laura Biondo, Pat Shaw, Spinny Vinny y Gabe Luzbet. Con una duración aproximada de 20 minutos, el espectáculo también invita a los asistentes a participar en esta experiencia interactiva. Más información: https://lincolncenter.org.

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El Bronx celebra la rumba congoleña

El Bronx Music Hall 438 E. 163rd St., Bronx) será el escenario de “Bronx Rising!: Kuba Festival ? Rumba: From Kinshasa to the Bronx”, un encuentro multicultural que celebra la riqueza de la rumba congoleña y su conexión con las comunidades afrodescendientes. La programación incluye presentaciones de música en vivo, círculos de tambores, danza, exhibiciones de arte, moda inspirada en la estética Kuba y actividades educativas que promueven el intercambio cultural entre la República Democrática del Congo y El Bronx. La entrada para los tambores comunitarios y las exhibiciones de arte es gratuita. Este viernes 17 de julio, a las 6:00 pm. Más información en bronxmusichall.org.

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“Silent Disco” con Héctor Romero

El reconocido DJ neoyorquino Héctor Romero será el protagonista de una nueva edición de Silent Disco, como parte del festival Summer for the City y la programación de World at Play en el Lincoln Center. La cita será este viernes 17 de julio, en el 10 Lincoln Center Plaza, donde el público podrá disfrutar de una noche de música house y baile con audífonos inalámbricos. Nacido en El Bronx y con más de 40 años de trayectoria, Romero ha llevado su sonido a clubes emblemáticos de Nueva York y escenarios de Europa y Asia. A las 10:00 pm. Más información: https://lincolncenter.org.

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Brooklyn vive el “Chopped Cheese Classic“

Este sábado 18 de julio, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., McCarren Park en Brooklyn (Bedford Ave. y N. 12th St.) será sede de la segunda edición del “Chopped Cheese Classic”, un torneo recreativo de fútbol 7 contra 7 que celebra la cultura futbolera y el espíritu de los barrios neoyorquinos antes de la final de la Copa del Mundo 2026. Organizado por NYC Footy, el evento reunirá equipos mixtos que representarán a las bodegas de los cinco condados de la ciudad en una competencia con fase de grupos y eliminación directa. Al finalizar los partidos, el público podrá disfrutar de una animada fiesta comunitaria con ambiente de barrio, música y actividades que destacan la creciente pasión por el fútbol en Nueva York. Más información:https://www.nycfooty.com.

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Viva la gran final del Mundial en el Fan Village

El Rockefeller Center será el escenario de la última semana del NYNJ World Cup 26 & Telemundo Fan Village, que se celebrará hasta el 19 de julio con actividades gratuitas para toda la familia y la transmisión en vivo de los últimos partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los asistentes podrán disfrutar de clínicas juveniles de fútbol, exhibiciones del FIFA Museum, experiencias interactivas, juegos, arte, comida y zonas para aficionados. El sábado 18 de julio se transmitirá el partido por el tercer lugar a las 5:00 pm, mientras que la gran final podrá verse el domingo 19 de julio a las 3:00 pm en The Pitch y Top of the Rock, dentro del Rockefeller Center. Más información:https://nynjfwc26.com/fan-village.

Foto: Rockefeller Center

Tacombi, fútbol y sabor mexicano

Durante la final del torneo de la Copa Mundial de la FIFA este fin de semana, todos los restaurantes Tacombi en la ciudad de Nueva York ofrecerán fiestas para ver los partidos en pantalla gigante, acompañadas de promociones especiales de comida y bebidas. Los aficionados podrán disfrutar del menú temático El Mundialito, que incluye una bandeja de 10 mini tacos, combinaciones de tacos con cerveza y cócteles inspirados en el torneo preparados con Arette Tequila y Yola Mezcal. Un punto de encuentro para vivir la emoción del fútbol con auténtico sabor mexicano. Más información: https://www.tacombi.com.

Foto: Cortesía Tacombi

Final del Mundial de Clubes desde las alturas

Quienes busquen un ambiente más relajado para disfrutar de las semifinales y la final del Mundial de Clubes de la FIFA encontrarán una excelente opción en The Cloud One Wine Bar & Lounge, ubicado en el sexto piso del The Cloud One Hotel?New York Downtown, en el distrito financiero de Manhattan (133 Greenwich St.). Con pantallas de gran formato, acogedores espacios para sentarse y una terraza al aire libre con vistas al One World Trade Center, el lugar ofrece una experiencia diferente para seguir los partidos. El menú incluye bocados para compartir, como hummus con dip de frijoles negros y un sándwich de queso a la parrilla con kimchi. Además, durante los encuentros habrá una promoción especial de cinco cervezas, junto con cocteles, destilados locales y una cuidada selección de vinos. Más información: https://www.the-cloud-one.com/en/food-drinks/at-the-bar/.

Foto: Cortesía The Cloud One Hotel

Celebra el Día Nacional del Helado en Ample Hills Creamery

Ample Hills Creamery celebrará el Día Nacional del Helado con una divertida fiesta familiar este sábado 19 de julio, de 2:00 pm a 8:00 pm, en sus tiendas de Brooklyn, Astoria y el Upper West Side. La jornada incluirá música, globos, pintacaritas y, por supuesto, abundante helado artesanal elaborado en Brooklyn con ingredientes frescos y mezclas horneadas en casa. Los asistentes podrán probar sabores de temporada, como Ube Ooey Gooey, además de crear su propio sundae con una variedad de coberturas premium, desde frutas frescas hasta brownie bites, chocolate y pistacho. Información: https://amplehills.com/.

Foto: Ample Hills Creamery

La historia de los cultivos en el NYBG

El New York Botanical Garden (NYBG) presenta “Growing America”, una exposición que explora la evolución de las plantas alimenticias y la agricultura en Estados Unidos desde la época precolonial hasta la actualidad, como parte de la conmemoración del 250º aniversario de la independencia del país. La muestra estará abierta hasta el 18 de octubre e incluirá objetos históricos, ilustraciones botánicas, libros y recetarios en la LuEsther T. Mertz Library, además de exhibiciones vivas de cultivos en los Barnsley Beds de la Edible Academy. La exposición podrá visitarse de martes a viernes en la biblioteca y de martes a domingo en las áreas al aire libre. Más información: https://www.nybg.org/event/growing-america.

Foto: NYBG

Exposición de Sonia Boyce en el Queens Museum

La exposición “Sonia Boyce: Demonstrate” ya está abierta al público en el Queens Museum (Flushing Meadows Corona Park). Se basa en dos días de documentación fílmica y fotográfica grabada en el QM, y reúne a organizaciones locales, artistas, educadores y al Resistance Revival Chorus para explorar cómo la voz colectiva puede abrir nuevas posibilidades para el juego y el intercambio social. Las obras de video, el papel tapiz caleidoscópico y la fotografía se unen para crear una instalación inmersiva que abarca momentos de celebración, conmemoración, testimonio y ritual. Al combinar una diversidad de perspectivas, Boyce propone una mirada más cercana a las muchas formas en que podemos “crear nuestros propios mundos”.Hasta enero del 2027. Más información:https://queensmuseum.org.