La ‘Shakiramanía’ se apodera de Nueva York

Durante tres días consecutivos, Shakira será el centro de uno de los acontecimientos musicales más importantes del verano en Nueva York y sus alrededores: primero hará historia como una de las protagonistas del inédito espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 y, apenas unas horas después se trasladará a Brooklyn para brindar dos conciertos como parte de su “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

Las noches en el Barclays Center, los días 20 y 21 de julio, prometen ser un recorrido por más de tres décadas de éxitos. La cantante colombiana interpretará clásicos como Hips Don’t Lie, Whenever, Wherever, Antología, She Wolf, Don’t Bother, Girl Like Me y Soltera, además de su nuevo sencillo “Dai Dai” y presentar temas recientes como “La Fuerte”.

Pero para Shakira, Nueva York representa mucho más que una escala dentro de una gira internacional. La ciudad simboliza la diversidad cultural que siempre ha inspirado su carrera y el vínculo con una comunidad latina que la ha acompañado durante décadas.

“Me encanta que en Nueva York se encuentra de todo, no hay un país aquí que no tenga representación, y tengo muchos fans que me conocieron cuando todavía vivían en Latinoamérica y ahora viven aquí y han formado familias… es lindo ver que todavía me acompañan y poder recordarles de sus raíces a través de la música”, afirmó en entrevista la superestrella colombiana.

“Nueva York es el máximo ejemplo de un lugar donde todo es posible, no importa de dónde vengas o cómo llegaste”, asegura la colombiana./ Foto: Chris Polk

Ese sentimiento de pertenencia también conecta con su propia historia. Después de una carrera marcada por constantes reinvenciones, Shakira considera que la ciudad resume el espíritu de quienes persiguen nuevos comienzos.

“Creo que soy una mujer que vivió muchas vidas, muchas experiencias, y que se volvió más sabia por ellas, pero que sigue con las mismas ganas de niña de comerse el mundo, y Nueva York es el máximo ejemplo de un lugar donde todo es posible, no importa de dónde vengas o cómo llegaste. Aquí puede triunfar todo el mundo”, señala.

Y esta vez la visita de la cantante tendrá además un componente histórico. Antes de subir al escenario del Barclays Center, Shakira encabezará el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el domingo 19 de julio, compartiendo escenario con Madonna, Justin Bieber, BTS y Gustavo Dudamel.

“Difícilmente encontrarás algo que una a la gente más que dos cosas en particular: el deporte y la música. Siempre me siento honrada de poder ocupar ese espacio sagrado donde la música no solo acompaña sino que eleva el momento”, asegura.

Tras sus conciertos en Brooklyn, la gira continuará el 24 de julio en Belmont Park, Nueva York, y concluirá su etapa estadounidense el 25 de julio en el Boardwalk Hall de Atlantic City. El éxito del tour, sin embargo, está lejos de detenerse. Este otoño, Shakira estrenará una innovadora residencia en Madrid dentro del Shakira Stadium, un recinto especialmente concebido para recibir a más de 50,000 espectadores por noche. Lo que inicialmente serían tres conciertos terminó convirtiéndose en una serie de doce fechas entre septiembre y octubre.

Más allá de las cifras, Shakira considera que su mayor responsabilidad sigue siendo representar a la cultura latina en los escenarios más importantes del mundo.

“Mi arte y mi cultura siempre han sido inseparables. Me siento tan afortunada de poder tener una voz que tiene eco y acceso a estos lugares, y siempre estaré alzando nuestra cultura adonde vaya”, concluye.

¡El Diario te lleva a ver a Shakira!

Foto: Chris Polk

¿Quieres vivir en primera fila la emoción de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour? El Diario está sorteando 4 boletos (dos boletos para dos ganadores), para asistir al concierto de Shakira el próximo 21 de julio en el Barclays Center.

¿Cómo participar?

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El concurso cierra el 18 de julio de 2026, a las 11:59 p.m. (ET). Los dos ganadores serán seleccionados al azar y anunciados el 19 de julio de 2026.