Argentina violó reglamento de la FIFA al mostrar pancarta de Malvinas y podría ser sancionada

La política y el fútbol terminaron mezclándose el pasado miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Argentina quedó expuesta a una posible sanción de la FIFA después de que varios jugadores exhibieran en la cancha una pancarta con el mensaje “Las Malvinas son Argentinas” tras la victoria 2-1 sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

Esta acción viola la normativa FIFA sobre la prohibición expresa de mostrar símbolos o declaraciones políticas durante competiciones oficiales.

La escena ocurrió minutos después de la épica remontada argentina, cuando el plantel celebraba el pase a su segunda final consecutiva.

Varios futbolistas levantaron la pancarta y celebraron con la grada. Posteriormente, la dejaron sobre el césped.

El reglamento de la IFAB y la FIFA es explícito: “El equipamiento no deberá contener lemas, declaraciones o imágenes de carácter político, religioso o personal”.

“Los jugadores no deberán mostrar ropa interior que exhiba lemas, declaraciones o imágenes de carácter político, religioso o personal, ni publicidad distinta del logotipo del fabricante”, añade.

La norma además señala que “por cualquier infracción, el jugador y/o el equipo serán sancionados por el organizador de la competición, la asociación nacional de fútbol o la FIFA”.

Las sanciones contempladas incluyen multas, pérdida de puntos o incluso la expulsión del torneo si se determina que hubo una declaración política en el campo de juego.

No es la primera vez que Argentina se ve envuelta en un asunto como este. En 2014 la FIFA ya había multado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con más de $20,000 dólares por mostrar una pancarta idéntica antes de un amistoso contra Eslovenia.

Cabe recordar que en abril de 1982, el entonces gobierno dictatorial argentino ordenó una invasión militar de las islas Malvinas, lo que desató un conflicto armado con el Reino Unido por la soberanía de este archipiélago del Atlántico Sur, que se extendería hasta junio de ese año, y dejaría un saldo de 255 británicos y 649 argentinos muertos.

Desde entonces, persisten las tensiones políticas entre Argentina y Gran Bretaña tras esa guerra de 74 días.

Argentina sigue reclamando reiteradamente la soberanía sobre las Islas Malvinas, situadas a unas 8,000 millas de Gran Bretaña y a 300 millas de la costa continental argentina.



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