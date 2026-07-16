Oleada de memes tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra

Argentina derrotó 2–1 a Inglaterra en el Mercedes‑Benz Stadium de Atlanta e hizo estallar una avalancha de memes y reacciones de creatividad y humor en redes sociales.

El triunfo, ajustado y cargado de épica y dramatismo, se transformó en combustible inmediato para que miles de internautas comenzaran a publicar memes apenas sonó el pitazo final.

Las plataformas se llenaron de referencias a la histórica rivalidad, comparaciones entre estilos de juego y bromas sobre la frustración inglesa. El tema político por el conflicto geopolítico y bélico entre Argentina e Inglaterra tampoco faltó.

En X, los posteos se multiplicaron con imágenes editadas de jugadores, montajes con escenas de películas y chistes sobre la presión británica dominaron el flujo de contenido.

Memes tras victoria de Argentina sobre Inglaterra

Este es el meme más compartido por los argentinos. Es irónico, porque hace unos días me limpió el parabrisas de mi auto un argentino. Le di 5 pesos, que son como 1000 pesotes en su país. Se fue feliz a descansar debajo de un puente. pic.twitter.com/u1qgcbjUJA — MarkOnce (@MarkDeReborn11) July 15, 2026

Mirtha, bicampeona. ?? pic.twitter.com/gITrlialwM — A N G E L (@AngeldebritoOk) July 15, 2026

Foto de la última vez que vi tranquila un partido de Argentina pic.twitter.com/ALbCYkiqTO — josefrita (@JoseePoy) July 15, 2026

Inglaterra después del minuto 70: pic.twitter.com/OfmA5gE9E7 — Martinalgui (@MartinoliCuri) July 15, 2026

che como venimos haciendo con los otros arqueros hagan circular la imagen del arquero ingles pic.twitter.com/qR0fZ3g4Vj — serenito ???? (@firehomw) July 15, 2026

ES SOLO UN PARTIDO AHORA ARGENTINA-INGLATERRA pic.twitter.com/zwW26CnqIt — Camila (@CamilaRuiizz) July 15, 2026

Ahora todo tiene sentido. ? pic.twitter.com/3GizsVlVLL — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) July 16, 2026

Argentina vs England pic.twitter.com/R80JYoq9lD — Not Jerome Powell (@alifarhat79) July 15, 2026

Argentina when the clock says 80th minute pic.twitter.com/Tdz2I7vFkd — Troll Football Media (@TrollFootball2) July 15, 2026

Los de Inglaterra viendo que los apoyamos y por eso perdieron ? pic.twitter.com/8RPUy9su9O — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) July 15, 2026

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