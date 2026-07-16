Oleada de memes tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra
Los usuarios compartieron ediciones, chistes y referencias a la rivalidad histórica, incluidos matices políticos
Argentina derrotó 2–1 a Inglaterra en el Mercedes‑Benz Stadium de Atlanta e hizo estallar una avalancha de memes y reacciones de creatividad y humor en redes sociales.
El triunfo, ajustado y cargado de épica y dramatismo, se transformó en combustible inmediato para que miles de internautas comenzaran a publicar memes apenas sonó el pitazo final.
Las plataformas se llenaron de referencias a la histórica rivalidad, comparaciones entre estilos de juego y bromas sobre la frustración inglesa. El tema político por el conflicto geopolítico y bélico entre Argentina e Inglaterra tampoco faltó.
En X, los posteos se multiplicaron con imágenes editadas de jugadores, montajes con escenas de películas y chistes sobre la presión británica dominaron el flujo de contenido.
Memes tras victoria de Argentina sobre Inglaterra
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