Messi: “Una vez más hemos demostrado que nadie nos regala nada”

Lionel Messi fue clave en la remontada a Inglaterra con dos asistencias para meterse a la tercera final de Mundiales

Argentina derrotó a Inglaterra en la semifinal.

Argentina se metió a su segunda final consecutiva. Crédito: Rebecca Blackwell | AP

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Por  Reinaldo Oliveros

Lionel Messi, capitán de la selección argentina, afirmó que, “una vez más” el equipo albiceleste ha demostrado “que nadie” le “regala nada” tras meterse a la final del Mundial 2026.

Argentina, en otra remontada heroica, derrotó 1-2 a Inglaterra, que se había adelantado en el minuto 55, con los goles de Enzo Fernández (minuto 85) y Lautaro Martínez (minuto 90+2).

Messi indicó en la zona mixta del estadio de Atlanta: “Hace cuatro años logramos lo que queríamos, jugar el último partido y ser los mejores durante cuatro años. Otra vez hemos vuelto a demostrar que nadie nos regala nada y nos volvimos a meter entre los dos mejores del mundo”.

“Estoy una vez más muy orgulloso de poder dar una alegría a todo el pueblo argentino”, indicó el capitán argentino que aseguró que “solo era un partido de fútbol”. “Queríamos conseguir la victoria y meternos en la final de una Copa del Mundo”.

“Ahora, hay que disfrutar del momento con los compañeros. Este grupo no le debe nada a nadie. Se demostró que damos el máximo siempre y damos muchísima alegría a todos los argentinos durante todos estos años. Volver a jugar una final de la copa del mundo otra vez, con lo que eso significa para los argentinos…Pase lo que pase, hay que valorar este proceso y como siempre será lo que Dios quiera nada más”, remarcó.

Lionel Messi pasa a ser goleador del Mundial 2026

Lionel Messi pasó a liderar la tabla de goleadores este miércoles luego de que, a pesar de tener los mismos goles que Mbappé, lo supera en asistencias tras los pases a gol que dio ante Inglaterra.

El 10 de Argentina fue el autor de los dos pases que Enzo Fernández y Lautaro Martínez transformaron en gol para la remontada por 1-2 sobre Inglaterra en el partido de las semifinales jugado en Atlanta.

El astro, que cumplió 39 años el 24 de junio, anotó en la fase de grupos a Argelia (3), Austria (2), Jordania (1), en dieciseisavos a Cabo Verde (1) y en octavos a Egipto (1). Aunque no marcó en cuartos y semifinales, su presencia ha sido definitiva para sortear las dificultades y garantizar el avance de la Albiceleste.

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