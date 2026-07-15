Messi: “Una vez más hemos demostrado que nadie nos regala nada”

Lionel Messi, capitán de la selección argentina, afirmó que, “una vez más” el equipo albiceleste ha demostrado “que nadie” le “regala nada” tras meterse a la final del Mundial 2026.

Argentina, en otra remontada heroica, derrotó 1-2 a Inglaterra, que se había adelantado en el minuto 55, con los goles de Enzo Fernández (minuto 85) y Lautaro Martínez (minuto 90+2).

Messi indicó en la zona mixta del estadio de Atlanta: “Hace cuatro años logramos lo que queríamos, jugar el último partido y ser los mejores durante cuatro años. Otra vez hemos vuelto a demostrar que nadie nos regala nada y nos volvimos a meter entre los dos mejores del mundo”.

"DUELA A QUIEN LE DUELA Y DIGAN LO QUE DIGAN: A ESTE GRUPO NADIE LE REGALA NADA"



Lionel Messi, CONTUNDENTE sobre la clasificación de Argentina a la final.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/lpZgpJh63I — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

“Estoy una vez más muy orgulloso de poder dar una alegría a todo el pueblo argentino”, indicó el capitán argentino que aseguró que “solo era un partido de fútbol”. “Queríamos conseguir la victoria y meternos en la final de una Copa del Mundo”.

“Ahora, hay que disfrutar del momento con los compañeros. Este grupo no le debe nada a nadie. Se demostró que damos el máximo siempre y damos muchísima alegría a todos los argentinos durante todos estos años. Volver a jugar una final de la copa del mundo otra vez, con lo que eso significa para los argentinos…Pase lo que pase, hay que valorar este proceso y como siempre será lo que Dios quiera nada más”, remarcó.

Lionel Messi pasa a ser goleador del Mundial 2026

Lionel Messi pasó a liderar la tabla de goleadores este miércoles luego de que, a pesar de tener los mismos goles que Mbappé, lo supera en asistencias tras los pases a gol que dio ante Inglaterra.

El 10 de Argentina fue el autor de los dos pases que Enzo Fernández y Lautaro Martínez transformaron en gol para la remontada por 1-2 sobre Inglaterra en el partido de las semifinales jugado en Atlanta.

El astro, que cumplió 39 años el 24 de junio, anotó en la fase de grupos a Argelia (3), Austria (2), Jordania (1), en dieciseisavos a Cabo Verde (1) y en octavos a Egipto (1). Aunque no marcó en cuartos y semifinales, su presencia ha sido definitiva para sortear las dificultades y garantizar el avance de la Albiceleste.

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