“Avatar Aang: The Last Airbender” apuesta a ser nominada en la temporada de premios

El equipo de productores de “Avatar Aang: The Last Airbender” ha decidido estrenar la película animada en salas seleccionadas de Los Ángeles y Nueva York. Se asegura que la decisión está relacionada con que apuestan a que la película pueda ser nominada en la temporada de premios.

Inicialmente, este proyecto se desarrolló con la intención de estrenarse el 25 de julio a través de la plataforma de Paramount+. El estreno en salas de cine está programado para un día antes, el 24 de julio.

Lo que se ha anunciado es que “Avatar Aang: The Last Airbender” se proyectará en cines entre el 24 y el 30 de julio. Los cines seleccionados tendrán tres funciones diarias de la película. Los cines serán el AMC Burbank Town Center 6 de Los Ángeles y el AMC Empire 25 de Manhattan.

Además de las funciones programadas en Los Ángeles y Nueva York, “Avatar Aang: The Last Airbender” también se proyectará en la Comic-Con de San Diego, California, el 24 de julio.

Hay que recordar que este es el primer lanzamiento que hace Avatar Studios, una firma que fundó Paramount en 2021. El objetivo es producir y distribuir películas para cine y series de televisión para plataformas de streaming.

Por ahora, Paramount ha compartido un tráiler y también su sinopsis oficial: “Avatar Aang, el último Maestro Aire del mundo, descubre un poder ancestral que podría salvar a su cultura de la extinción. Con la ayuda de sus amigos, se embarca en una búsqueda global para encontrarlo antes de que caiga en las manos equivocadas y amenace con destruir la paz que tanto sacrificaron”.

Esta nueva etapa da continuidad a la serie que se estrenó en el 2005 a través de Nickelodeon. La serie animada para televisión tuvo un total de tres temporadas y se convirtió en una de las mejores en su tipo y marcó a toda una generación.

El estreno de este nuevo proyecto de Paramount se da al mismo tiempo que el conglomerado está en el ojo de Hollywood por su intención de comprar Warner Bros. Discovery. Los sindicatos y otras personalidades de la industria están trabajando para poder impedir la fusión.

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