Sindicato de Guionistas demandó para impedir fusión de Paramount y Warner Bros.

Al mismo tiempo que fiscales de Estados Unidos están buscando bloquear la fusión Paramount y Warner Bros., el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos también ha dado un paso adelante para que este acuerdo tampoco se cierre pese a la opinión de los accionistas.

El sindicato presentó esta demanda el martes, justo un día después de que los fiscales del país hicieran lo mismo. Ellos apuntan también a que este acuerdo, valorado en $110 millones de dólares, estaría incumpliendo la ley antimonopolio.

En parte de la demanda, la cual ha sido difundida por medios como “The Hollywood Reporter”, se apunta: “Si Paramount logra comprar Warner Bros., la empresa fusionada se convertirá en el mayor comprador de programación original de cine y televisión en Estados Unidos, eliminando la fuerte competencia de un importante estudio de cine y televisión que ha operado durante más de un siglo“.

Hay que recordar que Paramount, dirigida por David Ellison, tiene intención de comprar Warner Bros., lo que incluiría todos los estudios y franquicias que tiene el conglomerado.

También explican que esta fusión “amenaza la salud económica y creativa de la industria del entretenimiento estadounidense” y “eliminaría la competencia en la compra de guiones para cine y televisión, lo que resultaría en una menor remuneración, peores condiciones contractuales y una reducción en el volumen y la diversidad de la programación”. La demanda es pública.

Esta no es la única acción que se ha tomado en Hollywood para poder impedir la compra. Hay que recordar que hace varios meses actores y otro grupo de personalidades de la industria comenzaron a firmar una carta para mostrarse en desacuerdo con el trato.

Esa carta ha sido firmada por cientos de personalidades, entre ellas Jane Fonda, Ben Stiller, Emma Thompson, Javier Bardem, Denis Villeneuve, Robert De Niro, Sofia Coppola y Holly Hunter.

Por ahora, queda esperar si alguna de estas dos últimas demandas paraliza el proceso de fusión o si seguirá adelante.

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