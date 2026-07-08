Dwayne Johnson interpretará a un motociclista en la película “Free Byrd”

Esta semana, se ha informado que Dwayne Johnson fue seleccionado para un nuevo proyecto cinematográfico. Protagonizará “Free Byrd”, la cual está siendo producida por Artists Equity, la productora de Ben Affleck y Matt Damon.

La noticia sobre este nuevo proyecto llega al mismo tiempo que Johnson está promocionando el estreno del live-action de “Moana”, la cual llegará a los cines esta semana. Johnson dio voz a Maui en la versión animada de la película original de Disney, y en esta versión interpreta al mismo personaje.

En “Free Byrd”, el actor de 54 años interpretará a un especialista en acrobacias en motocicleta que reside en Las Vegas, Nevada, y que debe enfrentarse al diagnóstico de demencia.

Con el anuncio de la película se compartió también una declaración del actor. En este dice: “‘Free Byrd’ es un regalo en muchos sentidos. Es un símbolo de la belleza sagrada de la vida, así como de su cruda e insensible realidad”.

También explica: “El tema de ‘Free Byrd’ se ha vuelto profundamente personal para Greg Kwedar y para mí a medida que hemos comenzado a explorar juntos este fatídico viaje. Artists Equity ha sido un socio increíble en la producción cinematográfica y artística, que no solo comparte la visión de Greg para la película, sino que además está conectado a nuestra historia de maneras únicas y personales. Cuando la mente de un ser querido comienza a desvanecerse, la vida adquiere un significado completamente nuevo”.

El director de esta película será Greg Kwedar, quien ya ha sido nominado a los Premios Oscar por las películas “Sing Sing” (2023) y “Train Dreams” (2025). También se está encargando de reescribir el guion.

Por ahora, no se ha revelado cuándo comenzará el rodaje de esta película y cuándo querrían estrenarla. Igualmente, hay que recordar que el actor tiene una agenda completa para los próximos meses, pues además del estreno de “Moana” también tiene programado el estreno de “Jumanji: Open World” y de “Lizard Music”.

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