¿Dónde conviene tener un hijo? Estudio revela los estados más caros y los más baratos para ser padres

Un estudio revela cuáles son los estados más baratos y más caros para tener hijos en EE.UU., comparando cuidado infantil, renta, hipotecas y gastos básicos

estudio-caro-barato-hijos-padres

Estos datos pueden servir como una referencia para las familias que planean mudarse o que buscan estimar el impacto económico que implica tener hijos en distintas regiones de Estados Unidos. Crédito: Kapustin Igor | Shutterstock

Avatar de Raúl Rodríguez Cota

Por  Raúl Rodríguez Cota

Tener un hijo representa una de las mayores alegrías para muchas familias, pero también implica un fuerte compromiso económico. Un análisis realizado por MoneyLion reveló que el costo de criar a un niño varía considerablemente entre los estados de Estados Unidos, con diferencias de decenas de miles de dólares al año en gastos como cuidado infantil, vivienda y necesidades básicas.

El estudio comparó el costo promedio del cuidado infantil, la renta, las hipotecas y otros gastos esenciales en los 50 estados para identificar cuáles ofrecen un entorno más accesible para las familias y cuáles representan una mayor carga financiera.

Los principales hallazgos del estudio

La investigación encontró que el cuidado anual de un bebé puede costar desde $6,868 en Mississippi hasta $26,709 en Massachusetts. En el caso de un niño de cuatro años, el gasto anual oscila entre $6,251 y $18,366.

Además, el informe destaca que en Nevada, Nueva Jersey, California, Florida y Alaska el costo medio de un parto fuera de la red de seguros -sin incluir cesárea- supera los $40,000, mientras que la mediana nacional ronda los $29,000.

MoneyLion también encontró que únicamente cinco estados mantienen rentas promedio inferiores a $1,000 mensuales: Oklahoma, Arkansas, Virginia Occidental, Dakota del Norte e Iowa.

Otro dato relevante es que casi la mitad del país registra gastos médicos promedio superiores a $7,000 al año.

Asimismo, Alaska y Hawái presentan los costos más elevados en alimentos, con compras de supermercado que superan los $10,000 anuales.

El análisis también señala que, en promedio, la renta anual en Estados Unidos es aproximadamente $10,000 menor que el costo anual de una hipoteca, siendo Hawái el estado donde existe la mayor diferencia, cercana a $45,000.

Costo estimado por estado

1. Mississippi

-Cuidado infantil (bebé): $6,868
-Cuidado infantil (4 años): $6,251
-Renta anual: $12,300
-Hipoteca anual: $13,453
Total anual de necesidades básicas: $25,563

2. Alabama

-Cuidado infantil (bebé): $7,871
-Cuidado infantil (4 años): $7,268
-Renta anual: $12,828
-Hipoteca anual: $16,303
-Total anual de necesidades básicas: $25,793

3. Arkansas

-Cuidado infantil (bebé): $8,873
-Cuidado infantil (4 años): $7,670
-Renta anual: $11,616
-Hipoteca anual: $15,533
-Total anual de necesidades básicas: $25,744

4. Louisiana

-Cuidado infantil (bebé): $8,873
-Cuidado infantil (4 años): $8,153
-Renta anual: $12,828
-Hipoteca anual: $14,941
-Total anual de necesidades básicas: $25,947

5. Iowa

-Cuidado infantil (bebé): $9,605
-Cuidado infantil (4 años): $8,276
-Renta anual: $11,940
-Hipoteca anual: $16,649
-Total anual de necesidades básicas: $26,493

6. South Dakota

-Cuidado infantil (bebé): $8,680
-Cuidado infantil (4 años): $7,893
-Renta anual: $12,336
-Hipoteca anual: $22,320
-Total anual de necesidades básicas: $27,598

7. Kentucky

-Cuidado infantil (bebé): $9,756
-Cuidado infantil (4 años): $7,778
-Renta anual: $13,068
-Hipoteca anual: $16,263
-Total anual de necesidades básicas: $26,892

8. Kansas

-Cuidado infantil (bebé): $9,105
-Cuidado infantil (4 años): $7,963
-Renta anual: $13,344
-Hipoteca anual: $17,210
-Total anual de necesidades básicas: $26,119

9. Michigan

-Cuidado infantil (bebé): $10,023
-Cuidado infantil (4 años): $9,007
-Renta anual: $14,004
-Hipoteca anual: $18,148
-Total anual de necesidades básicas: $27,231

10. Wyoming

-Cuidado infantil (bebé): $9,327
-Cuidado infantil (4 años): $9,006
-Renta anual: $14,904
-Hipoteca anual: $25,143
-Total anual de necesidades básicas: $26,578

11. Tennessee

-Cuidado infantil (bebé): $12,249
-Cuidado infantil (4 años): $8,469
-Renta anual: $16,368
-Hipoteca anual: $23,213
-Total anual de necesidades básicas: $25,314

12. Oklahoma

-Cuidado infantil (bebé): $12,468
-Cuidado infantil (4 años): $10,790
-Renta anual: $11,028
-Hipoteca anual: $15,470
-Total anual de necesidades básicas: $25,988

13. North Carolina

-Cuidado infantil (bebé): $11,720
-Cuidado infantil (4 años): $7,744
-Renta anual: $16,332
-Hipoteca anual: $23,541
-Total anual de necesidades básicas: $27,979

14. West Virginia

-Cuidado infantil (bebé): $9,692
-Cuidado infantil (4 años): $9,540
-Renta anual: $11,736
-Hipoteca anual: $12,244
-Total anual de necesidades básicas: $26,691

15. Idaho

-Cuidado infantil (bebé): $9,630
-Cuidado infantil (4 años): $8,117
-Renta anual: $17,040
-Hipoteca anual: $33,254
-Total anual de necesidades básicas: $27,375

16. North Dakota

-Cuidado infantil (bebé): $12,373
-Cuidado infantil (4 años): $10,474
-Renta anual: $11,844
-Hipoteca anual: $20,280
-Total anual de necesidades básicas: $27,329

17. Missouri

-Cuidado infantil (bebé): $13,173
-Cuidado infantil (4 años): $10,332
-Renta anual: $14,028
-Hipoteca anual: $18,649
-Total anual de necesidades básicas: $26,200

18. New Mexico

-Cuidado infantil (bebé): $14,244
-Cuidado infantil (4 años): $9,993
-Renta anual: $14,304
-Hipoteca anual: $22,090
-Total anual de necesidades básicas: $26,188

19. Texas

-Cuidado infantil (bebé): $10,706
-Cuidado infantil (4 años): $9,664
-Renta anual: $14,916
-Hipoteca anual: $21,057
-Total anual de necesidades básicas: $27,159

20. South Carolina

-Cuidado infantil (bebé): $11,512
-Cuidado infantil (4 años): $10,481
-Renta anual: $16,944
-Hipoteca anual: $21,398
-Total anual de necesidades básicas: $27,286

21. Utah

-Cuidado infantil (bebé): $13,094
-Cuidado infantil (4 años): $9,725
-Renta anual: $16,680
-Hipoteca anual: $38,303
-Total anual de necesidades básicas: $26,348

22. Indiana

-Cuidado infantil (bebé): $14,471
-Cuidado infantil (4 años): $9,925
-Renta anual: $13,644
-Hipoteca anual: $17,936
-Total anual de necesidades básicas: $26,906

23. Nebraska

-Cuidado infantil (bebé): $14,106
-Cuidado infantil (4 años): $11,863
-Renta anual: $13,452
-Hipoteca anual: $19,470
-Total anual de necesidades básicas: $27,174

24. Georgia

-Cuidado infantil (bebé): $11,863
-Cuidado infantil (4 años): $10,359
-Renta anual: $17,280
-Hipoteca anual: $23,296
-Total anual de necesidades básicas: $27,595

25. Montana

-Cuidado infantil (bebé): $12,778
-Cuidado infantil (4 años): $11,418
-Renta anual: $17,136
-Hipoteca anual: $32,744
Total anual de necesidades básicas: $28,190

26. Virginia

-Cuidado infantil (bebé): $14,277
-Cuidado infantil (4 años): $10,807
-Renta anual: $21,732
-Hipoteca anual: $29,262
-Total anual de necesidades básicas: $27,793

27. Pennsylvania

-Cuidado infantil (bebé): $13,354
-Cuidado infantil (4 años): $11,798
-Renta anual: $18,852
-Hipoteca anual: $19,923
-Total anual de necesidades básicas: $28,595

28. Illinois

-Cuidado infantil (bebé): $16,107
-Cuidado infantil (4 años): $10,947
-Renta anual: $20,784
-Hipoteca anual: $20,577
-Total anual de necesidades básicas: $28,277

29. Florida

-Cuidado infantil (bebé): $13,021
-Cuidado infantil (4 años): $9,548
-Renta anual: $20,304
-Hipoteca anual: $27,557
-Total anual de necesidades básicas: $28,505

30. Arizona

-Cuidado infantil (bebé): $15,625
-Cuidado infantil (4 años): $12,152
-Renta anual: $15,876
-Hipoteca anual: $29,959
-Total anual de necesidades básicas: $28,522

31. Ohio

-Cuidado infantil (bebé): $17,071
-Cuidado infantil (4 años): $13,426
-Renta anual: $13,320
-Hipoteca anual: $17,341
-Total anual de necesidades básicas: $27,377

32. Maine

-Cuidado infantil (bebé): $13,310
-Cuidado infantil (4 años): $11,227
-Renta anual: $20,868
-Hipoteca anual: $28,400
-Total anual de necesidades básicas: $30,984

33. Delaware

-Cuidado infantil (bebé): $16,220
-Cuidado infantil (4 años): $12,168
-Renta anual: $18,492
-Hipoteca anual: $28,238

-Total anual de necesidades básicas: $28,499

34. Wisconsin

-Cuidado infantil (bebé): $16,956
-Cuidado infantil (4 años): $14,974
-Renta anual: $15,408
-Hipoteca anual: $23,593
-Total anual de necesidades básicas: $27,661

35. Maryland

-Cuidado infantil (bebé): $18,946
-Cuidado infantil (4 años): $13,355
-Renta anual: $20,148
-Hipoteca anual: $31,048
-Total anual de necesidades básicas: $30,668

36. Rhode Island

-Cuidado infantil (bebé): $16,758
-Cuidado infantil (4 años): $14,193
-Renta anual: $22,692
-Hipoteca anual: $35,853
-Total anual de necesidades básicas: $30,223

37. New Hampshire

-Cuidado infantil (bebé): $17,364
-Cuidado infantil (4 años): $14,437
-Renta anual: $22,500
-Hipoteca anual: $36,983
-Total anual de necesidades básicas: $30,005

38. Nevada

-Cuidado infantil (bebé): $15,950
-Cuidado infantil (4 años): $13,268
-Renta anual: $16,092
-Hipoteca anual: $32,198
-Total anual de necesidades básicas: $29,243

39. Oregon

-Cuidado infantil (bebé): $19,064
-Cuidado infantil (4 años): $13,717
-Renta anual: $17,724
-Hipoteca anual: $35,430
-Total anual de necesidades básicas: $30,719

40. Minnesota

-Cuidado infantil (bebé): $22,569
-Cuidado infantil (4 años): $17,882
-Renta anual: $16,356
-Hipoteca anual: $24,882
-Total anual de necesidades básicas: $28,185

41. Colorado

-Cuidado infantil (bebé): $21,840
-Cuidado infantil (4 años): $15,992
-Renta anual: $18,888
-Hipoteca anual: $38,741
-Total anual de necesidades básicas: $27,140

42. Washington

-Cuidado infantil (bebé): $20,677
-Cuidado infantil (4 años): $14,413
-Renta anual: $22,248
-Hipoteca anual: $43,013
-Total anual de necesidades básicas: $31,941

43. Vermont

-Cuidado infantil (bebé): $18,836
-Cuidado infantil (4 años): $18,366
-Renta anual: $21,960
-Hipoteca anual: $27,640
-Total anual de necesidades básicas: $30,107

44. New York

-Cuidado infantil (bebé): $17,361
-Cuidado infantil (4 años): $14,988
-Renta anual: $37,020
-Hipoteca anual: $33,946
-Total anual de necesidades básicas: $29,918

45. Connecticut

-Cuidado infantil (bebé): $20,254
-Cuidado infantil (4 años): $16,493
-Renta anual: $23,076
-Hipoteca anual: $32,603
-Total anual de necesidades básicas: $31,147

46. Hawái

-Cuidado infantil (bebé): $21,167
-Cuidado infantil (4 años): $15,244
-Renta anual: $22,140
-Hipoteca anual: $67,468
-Total anual de necesidades básicas: $40,335

47. California

-Cuidado infantil (bebé): $21,945
-Cuidado infantil (4 años): $13,020
-Renta anual: $27,120
-Hipoteca anual: $55,317
-Total anual de necesidades básicas: $35,013

48. New Jersey

-Cuidado infantil (bebé): $18,155
-Cuidado infantil (4 años): $17,534
-Renta anual: $25,644
-Hipoteca anual: $41,067
-Total anual de necesidades básicas: $30,910

49. Alaska

-Cuidado infantil (bebé): $20,943
-Cuidado infantil (4 años): $16,768
-Renta anual: $16,044
-Hipoteca anual: $28,188
-Total anual de necesidades básicas: $36,921

50. Massachusetts

-Cuidado infantil (bebé): $26,709
-Cuidado infantil (4 años): $17,939
-Renta anual: $31,068
-Hipoteca anual: $47,729
Total anual de necesidades básicas: $33,889

El estudio deja claro que el costo de formar una familia cambia drásticamente dependiendo del lugar donde se viva. Mientras estados como Mississippi, Alabama y Arkansas destacan por registrar algunos de los gastos más bajos en cuidado infantil y vivienda, entidades como Massachusetts, Hawái, California y Alaska concentran algunos de los costos más elevados del país.

Estos datos pueden servir como una referencia para las familias que planean mudarse o que buscan estimar el impacto económico que implica tener hijos en distintas regiones de Estados Unidos.

Sigue leyendo:
Casi la mitad de los estadounidenses no planean tener hijos: encuesta
Cómo planear gastos cuando tienes hijos
Cómo convivir con hijos mayores sin pelear: renegociar la convivencia

En esta nota

Hijos
Trending
Contenido Patrocinado
Trending