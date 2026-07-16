¿Dónde conviene tener un hijo? Estudio revela los estados más caros y los más baratos para ser padres
Un estudio revela cuáles son los estados más baratos y más caros para tener hijos en EE.UU., comparando cuidado infantil, renta, hipotecas y gastos básicos
Tener un hijo representa una de las mayores alegrías para muchas familias, pero también implica un fuerte compromiso económico. Un análisis realizado por MoneyLion reveló que el costo de criar a un niño varía considerablemente entre los estados de Estados Unidos, con diferencias de decenas de miles de dólares al año en gastos como cuidado infantil, vivienda y necesidades básicas.
El estudio comparó el costo promedio del cuidado infantil, la renta, las hipotecas y otros gastos esenciales en los 50 estados para identificar cuáles ofrecen un entorno más accesible para las familias y cuáles representan una mayor carga financiera.
Los principales hallazgos del estudio
La investigación encontró que el cuidado anual de un bebé puede costar desde $6,868 en Mississippi hasta $26,709 en Massachusetts. En el caso de un niño de cuatro años, el gasto anual oscila entre $6,251 y $18,366.
Además, el informe destaca que en Nevada, Nueva Jersey, California, Florida y Alaska el costo medio de un parto fuera de la red de seguros -sin incluir cesárea- supera los $40,000, mientras que la mediana nacional ronda los $29,000.
MoneyLion también encontró que únicamente cinco estados mantienen rentas promedio inferiores a $1,000 mensuales: Oklahoma, Arkansas, Virginia Occidental, Dakota del Norte e Iowa.
Otro dato relevante es que casi la mitad del país registra gastos médicos promedio superiores a $7,000 al año.
Asimismo, Alaska y Hawái presentan los costos más elevados en alimentos, con compras de supermercado que superan los $10,000 anuales.
El análisis también señala que, en promedio, la renta anual en Estados Unidos es aproximadamente $10,000 menor que el costo anual de una hipoteca, siendo Hawái el estado donde existe la mayor diferencia, cercana a $45,000.
Costo estimado por estado
1. Mississippi
-Cuidado infantil (bebé): $6,868
-Cuidado infantil (4 años): $6,251
-Renta anual: $12,300
-Hipoteca anual: $13,453
–Total anual de necesidades básicas: $25,563
2. Alabama
-Cuidado infantil (bebé): $7,871
-Cuidado infantil (4 años): $7,268
-Renta anual: $12,828
-Hipoteca anual: $16,303
-Total anual de necesidades básicas: $25,793
3. Arkansas
-Cuidado infantil (bebé): $8,873
-Cuidado infantil (4 años): $7,670
-Renta anual: $11,616
-Hipoteca anual: $15,533
-Total anual de necesidades básicas: $25,744
4. Louisiana
-Cuidado infantil (bebé): $8,873
-Cuidado infantil (4 años): $8,153
-Renta anual: $12,828
-Hipoteca anual: $14,941
-Total anual de necesidades básicas: $25,947
5. Iowa
-Cuidado infantil (bebé): $9,605
-Cuidado infantil (4 años): $8,276
-Renta anual: $11,940
-Hipoteca anual: $16,649
-Total anual de necesidades básicas: $26,493
6. South Dakota
-Cuidado infantil (bebé): $8,680
-Cuidado infantil (4 años): $7,893
-Renta anual: $12,336
-Hipoteca anual: $22,320
-Total anual de necesidades básicas: $27,598
7. Kentucky
-Cuidado infantil (bebé): $9,756
-Cuidado infantil (4 años): $7,778
-Renta anual: $13,068
-Hipoteca anual: $16,263
-Total anual de necesidades básicas: $26,892
8. Kansas
-Cuidado infantil (bebé): $9,105
-Cuidado infantil (4 años): $7,963
-Renta anual: $13,344
-Hipoteca anual: $17,210
-Total anual de necesidades básicas: $26,119
9. Michigan
-Cuidado infantil (bebé): $10,023
-Cuidado infantil (4 años): $9,007
-Renta anual: $14,004
-Hipoteca anual: $18,148
-Total anual de necesidades básicas: $27,231
10. Wyoming
-Cuidado infantil (bebé): $9,327
-Cuidado infantil (4 años): $9,006
-Renta anual: $14,904
-Hipoteca anual: $25,143
-Total anual de necesidades básicas: $26,578
11. Tennessee
-Cuidado infantil (bebé): $12,249
-Cuidado infantil (4 años): $8,469
-Renta anual: $16,368
-Hipoteca anual: $23,213
-Total anual de necesidades básicas: $25,314
12. Oklahoma
-Cuidado infantil (bebé): $12,468
-Cuidado infantil (4 años): $10,790
-Renta anual: $11,028
-Hipoteca anual: $15,470
-Total anual de necesidades básicas: $25,988
13. North Carolina
-Cuidado infantil (bebé): $11,720
-Cuidado infantil (4 años): $7,744
-Renta anual: $16,332
-Hipoteca anual: $23,541
-Total anual de necesidades básicas: $27,979
14. West Virginia
-Cuidado infantil (bebé): $9,692
-Cuidado infantil (4 años): $9,540
-Renta anual: $11,736
-Hipoteca anual: $12,244
-Total anual de necesidades básicas: $26,691
15. Idaho
-Cuidado infantil (bebé): $9,630
-Cuidado infantil (4 años): $8,117
-Renta anual: $17,040
-Hipoteca anual: $33,254
-Total anual de necesidades básicas: $27,375
16. North Dakota
-Cuidado infantil (bebé): $12,373
-Cuidado infantil (4 años): $10,474
-Renta anual: $11,844
-Hipoteca anual: $20,280
-Total anual de necesidades básicas: $27,329
17. Missouri
-Cuidado infantil (bebé): $13,173
-Cuidado infantil (4 años): $10,332
-Renta anual: $14,028
-Hipoteca anual: $18,649
-Total anual de necesidades básicas: $26,200
18. New Mexico
-Cuidado infantil (bebé): $14,244
-Cuidado infantil (4 años): $9,993
-Renta anual: $14,304
-Hipoteca anual: $22,090
-Total anual de necesidades básicas: $26,188
19. Texas
-Cuidado infantil (bebé): $10,706
-Cuidado infantil (4 años): $9,664
-Renta anual: $14,916
-Hipoteca anual: $21,057
-Total anual de necesidades básicas: $27,159
20. South Carolina
-Cuidado infantil (bebé): $11,512
-Cuidado infantil (4 años): $10,481
-Renta anual: $16,944
-Hipoteca anual: $21,398
-Total anual de necesidades básicas: $27,286
21. Utah
-Cuidado infantil (bebé): $13,094
-Cuidado infantil (4 años): $9,725
-Renta anual: $16,680
-Hipoteca anual: $38,303
-Total anual de necesidades básicas: $26,348
22. Indiana
-Cuidado infantil (bebé): $14,471
-Cuidado infantil (4 años): $9,925
-Renta anual: $13,644
-Hipoteca anual: $17,936
-Total anual de necesidades básicas: $26,906
23. Nebraska
-Cuidado infantil (bebé): $14,106
-Cuidado infantil (4 años): $11,863
-Renta anual: $13,452
-Hipoteca anual: $19,470
-Total anual de necesidades básicas: $27,174
24. Georgia
-Cuidado infantil (bebé): $11,863
-Cuidado infantil (4 años): $10,359
-Renta anual: $17,280
-Hipoteca anual: $23,296
-Total anual de necesidades básicas: $27,595
25. Montana
-Cuidado infantil (bebé): $12,778
-Cuidado infantil (4 años): $11,418
-Renta anual: $17,136
-Hipoteca anual: $32,744
–Total anual de necesidades básicas: $28,190
26. Virginia
-Cuidado infantil (bebé): $14,277
-Cuidado infantil (4 años): $10,807
-Renta anual: $21,732
-Hipoteca anual: $29,262
-Total anual de necesidades básicas: $27,793
27. Pennsylvania
-Cuidado infantil (bebé): $13,354
-Cuidado infantil (4 años): $11,798
-Renta anual: $18,852
-Hipoteca anual: $19,923
-Total anual de necesidades básicas: $28,595
28. Illinois
-Cuidado infantil (bebé): $16,107
-Cuidado infantil (4 años): $10,947
-Renta anual: $20,784
-Hipoteca anual: $20,577
-Total anual de necesidades básicas: $28,277
29. Florida
-Cuidado infantil (bebé): $13,021
-Cuidado infantil (4 años): $9,548
-Renta anual: $20,304
-Hipoteca anual: $27,557
-Total anual de necesidades básicas: $28,505
30. Arizona
-Cuidado infantil (bebé): $15,625
-Cuidado infantil (4 años): $12,152
-Renta anual: $15,876
-Hipoteca anual: $29,959
-Total anual de necesidades básicas: $28,522
31. Ohio
-Cuidado infantil (bebé): $17,071
-Cuidado infantil (4 años): $13,426
-Renta anual: $13,320
-Hipoteca anual: $17,341
-Total anual de necesidades básicas: $27,377
32. Maine
-Cuidado infantil (bebé): $13,310
-Cuidado infantil (4 años): $11,227
-Renta anual: $20,868
-Hipoteca anual: $28,400
-Total anual de necesidades básicas: $30,984
33. Delaware
-Cuidado infantil (bebé): $16,220
-Cuidado infantil (4 años): $12,168
-Renta anual: $18,492
-Hipoteca anual: $28,238
-Total anual de necesidades básicas: $28,499
34. Wisconsin
-Cuidado infantil (bebé): $16,956
-Cuidado infantil (4 años): $14,974
-Renta anual: $15,408
-Hipoteca anual: $23,593
-Total anual de necesidades básicas: $27,661
35. Maryland
-Cuidado infantil (bebé): $18,946
-Cuidado infantil (4 años): $13,355
-Renta anual: $20,148
-Hipoteca anual: $31,048
-Total anual de necesidades básicas: $30,668
36. Rhode Island
-Cuidado infantil (bebé): $16,758
-Cuidado infantil (4 años): $14,193
-Renta anual: $22,692
-Hipoteca anual: $35,853
-Total anual de necesidades básicas: $30,223
37. New Hampshire
-Cuidado infantil (bebé): $17,364
-Cuidado infantil (4 años): $14,437
-Renta anual: $22,500
-Hipoteca anual: $36,983
-Total anual de necesidades básicas: $30,005
38. Nevada
-Cuidado infantil (bebé): $15,950
-Cuidado infantil (4 años): $13,268
-Renta anual: $16,092
-Hipoteca anual: $32,198
-Total anual de necesidades básicas: $29,243
39. Oregon
-Cuidado infantil (bebé): $19,064
-Cuidado infantil (4 años): $13,717
-Renta anual: $17,724
-Hipoteca anual: $35,430
-Total anual de necesidades básicas: $30,719
40. Minnesota
-Cuidado infantil (bebé): $22,569
-Cuidado infantil (4 años): $17,882
-Renta anual: $16,356
-Hipoteca anual: $24,882
-Total anual de necesidades básicas: $28,185
41. Colorado
-Cuidado infantil (bebé): $21,840
-Cuidado infantil (4 años): $15,992
-Renta anual: $18,888
-Hipoteca anual: $38,741
-Total anual de necesidades básicas: $27,140
42. Washington
-Cuidado infantil (bebé): $20,677
-Cuidado infantil (4 años): $14,413
-Renta anual: $22,248
-Hipoteca anual: $43,013
-Total anual de necesidades básicas: $31,941
43. Vermont
-Cuidado infantil (bebé): $18,836
-Cuidado infantil (4 años): $18,366
-Renta anual: $21,960
-Hipoteca anual: $27,640
-Total anual de necesidades básicas: $30,107
44. New York
-Cuidado infantil (bebé): $17,361
-Cuidado infantil (4 años): $14,988
-Renta anual: $37,020
-Hipoteca anual: $33,946
-Total anual de necesidades básicas: $29,918
45. Connecticut
-Cuidado infantil (bebé): $20,254
-Cuidado infantil (4 años): $16,493
-Renta anual: $23,076
-Hipoteca anual: $32,603
-Total anual de necesidades básicas: $31,147
46. Hawái
-Cuidado infantil (bebé): $21,167
-Cuidado infantil (4 años): $15,244
-Renta anual: $22,140
-Hipoteca anual: $67,468
-Total anual de necesidades básicas: $40,335
47. California
-Cuidado infantil (bebé): $21,945
-Cuidado infantil (4 años): $13,020
-Renta anual: $27,120
-Hipoteca anual: $55,317
-Total anual de necesidades básicas: $35,013
48. New Jersey
-Cuidado infantil (bebé): $18,155
-Cuidado infantil (4 años): $17,534
-Renta anual: $25,644
-Hipoteca anual: $41,067
-Total anual de necesidades básicas: $30,910
49. Alaska
-Cuidado infantil (bebé): $20,943
-Cuidado infantil (4 años): $16,768
-Renta anual: $16,044
-Hipoteca anual: $28,188
-Total anual de necesidades básicas: $36,921
50. Massachusetts
-Cuidado infantil (bebé): $26,709
-Cuidado infantil (4 años): $17,939
-Renta anual: $31,068
-Hipoteca anual: $47,729
–Total anual de necesidades básicas: $33,889
El estudio deja claro que el costo de formar una familia cambia drásticamente dependiendo del lugar donde se viva. Mientras estados como Mississippi, Alabama y Arkansas destacan por registrar algunos de los gastos más bajos en cuidado infantil y vivienda, entidades como Massachusetts, Hawái, California y Alaska concentran algunos de los costos más elevados del país.
Estos datos pueden servir como una referencia para las familias que planean mudarse o que buscan estimar el impacto económico que implica tener hijos en distintas regiones de Estados Unidos.
Sigue leyendo:
–Casi la mitad de los estadounidenses no planean tener hijos: encuesta
–Cómo planear gastos cuando tienes hijos
–Cómo convivir con hijos mayores sin pelear: renegociar la convivencia