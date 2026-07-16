Extraña muerte de latino instructor de karate tras ingresar a academia de custodia en Nueva York

Saúl Castro, joven instructor de karate de 29 años, murió sorpresivamente cuando se preparaba para convertirse en oficial de los tribunales del estado Nueva York.

Cuando apenas llevaba menos de cinco días en la academia, Castro repentinamente se enfermó durante una carrera como parte de su entrenamiento cerca de la Academia de Oficiales de Tribunales del estado Nueva York en Crown Heights, Brooklyn (NYC). De repente comenzó a tener dificultades para respirar la mañana del viernes 10 de julio, según fuentes judiciales.

“Mi hijo era un joven maravilloso. Siempre quería ayudar a los demás. Estaba encontrando su camino en la vida. Solo tenía 29 años”, declaró al Daily News su padre, Jesús Rosa (56).

Relató que su hijo acababa de completar la carrera de una milla y media cuando cayó al suelo. “Terminó y se desplomó… Le pidió a su amigo que lo sostuviera, pero luego se vino abajo. Después de eso, ya no respondía”.

Los servicios de emergencia trasladaron a Castro al Hospital Methodist y posteriormente fue llevado al Centro Médico Weill Cornell, donde falleció al día siguiente. “Esperábamos lo mejor, pero luego sus órganos fallaron. Su corazón se detuvo”, dijo Rosa. “De camino al hospital, pensé que era algo leve, pero luego vi a 12 médicos atendiéndolo y finalmente murió”.

“Nos sentimos terriblemente mal por la familia y por la situación”, dijo Stephen Mikos, presidente de la Asociación de Oficiales de Tribunales del estado Nueva York.

Los registros indican que Castro obtuvo una puntuación de 90.5 en el examen de ingreso a la academia del año pasado, situándose en el puesto 2,138 de entre las más de 14,500 personas que realizaron la prueba.

No está claro si el calor fue un factor determinante y la Oficina Forense de la ciudad (OCME) no ha determinado la causa de la muerte. Las temperaturas alcanzaron un máximo de 85 grados Fahrenheit (29.4 C) en la ciudad de Nueva York el viernes, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Castro comenzó a entrenar en Amerikick a los 7 años y llegó a ser uno de los instructores mejor valorados del dojo. Residente de Gowanus (Brooklyn), inició el proceso de selección para convertirse en agente de los tribunales del estado de Nueva York hace unos seis meses, pero no prestó juramento en la academia hasta el lunes anterior a enfermarse.

Cinturón negro de tercer grado, Castro impartió clases de karate en los dojos Amerikick de Park Slope y Staten Island durante cerca de una década y recientemente completó el medio maratón de Brooklyn. “No tenemos respuestas. Nos preguntamos por qué ocurrió esto. No padecía ninguna enfermedad preexistente. Simplemente no lo entendemos”, declaró Ada Vargas (60), copropietaria de Amerikick.

En un caso similar, en el verano de 2024 Édgar Ordóñez, recluta que estaba a punto de graduarse en la Academia de la Policía de Nueva York, murió después de desplomarse durante labores de entrenamiento en El Bronx, posiblemente víctima de la ola de calor que sufría la ciudad. En octubre un hombre de 32 años murió sorpresivamente cuando se desplomó mientras corría en la prueba de aptitud física para convertirse en bombero de Nueva York (FDNY).