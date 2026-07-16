Karol G le juega una fuerte broma a Becky G por llamada

Este lunes, Karol G estuvo en la revista Elle USA, donde principalmente se realizó unas fotografías para la portada de la misma e hizo otras actividades, entre ellas algunas divertidas, como la broma que le jugó a su colega Becky G.

A petición de Elle, la “Bichota” no solamente bromeó engañando a Becky G, sino también a su manager, Raymond Acosta, y al creador de contenido Daiky Gamboa, todas con una dinámica parecida a través de una llamada.

Karol G le juega una broma a Becky G

La artista colombiana llamó a Becky, quien inmediatamente respondió. Allí inició la actuación de Karol, quien le preguntó si estaba bien porque se encontraba en un lugar donde la habían citado por una urgencia de Becky, pero ella (Becky) no estaba allí.

A partir de ese momento, Becky comenzó a mostrarse muy confundida, preguntando qué pasaba y a su vez, afirmando que estaba bien, que se encontraba en la ciudad de Los Angeles. La broma se mantuvo hasta que Karol le pidió una señal y Becky se percató de que era una actuación, teoría que terminó de reafirmar con la colombiana riendo a carcajadas cuando fue descubierta.

“Mami, me vas a matar, pero literalmente estoy aquí haciendo una entrevista y me pusieron a hacer un prank. Me viniste tú a la cabeza”, le indicó Karol G a Becky tras esta enterarse de la broma. A eso, Becky también bromeó indicando que no la va a disculpar y le dijo que estaba “super estresada“.

Karol G también hace caer en su juego a su manager y a un influencer colombiano

En la misma dinámica de la llamada, la “Bichota” también logró engañar a su manager, Raymond Acosta, y al influencer colombiano, Daiky Gamboa.

A Acosta le “ordenó” que suspendiera su gira “Viajando por el Mundo Tropitour“, que está a punto de iniciar este 24 de julio. Mientras que a Gamboa le habla sobre un reality llamado “Love Island” por el que supuestamente también suspenderían su tour, tomándolo por el pelo, como a las dos víctimas anteriores.

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