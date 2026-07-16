Karol G cuenta la reflexión que le dejó su ruptura con Feid

A principios del presente año, se dio a conocer a la opinión pública el fin de la relación de una de las parejas favoritas del público hispano en los últimos tres años, aunque trataron de ser bastante íntimos. Se trató del noviazgo entre Karol G y Feid.

Luego de meses de silencio, la “Bichota” decidió dar detalles respecto a esa ruptura en una reciente entrevista con la revista Elle.

Karol G habla de su vida amorosa

Aunque conversó sobre varios temas, la cantante colombiana comentó más de lo que comúnmente lo hace respecto a su vida amorosa y lo primero que dejó claro fue que fueron simples diferencias de compatibilidad, que no pasaron por eventos catastróficos, como por ejemplo en el caso de su anterior pareja, Anuel AA, donde evidentemente fue un poco más fuerte en el momento de la separación.

No obstante, igualmente fue duro para Karol, quien un par de meses antes de que saliera a la luz el fin de su relación, decidió viajar a Hawái durante un mes y cortarse el cabello, tomándolo como una acción de desconexión y, a su vez, reconexión consigo misma.

“Antes, intentaba ser una versión superpoderosa de mí misma todo el tiempo”, reflexiona. “Era como si me pusiera una coraza, una armadura: ‘Puedo con todo, nada me afecta, nada me llega’. Pero tienes que existir en todas tus versiones para tener ese poder. La gente dice: ‘¿Por qué yo? ¿Por qué lo amé?’”.

La colombiana extendió su mensaje sobre la verdadera enseñanza que le gustaría dejarles a sus seguidoras: “No, no quiero que mis fans sientan que siempre tienen que ser unas perras. También quiero enseñarles a vivir la tristeza. Cuando pasa el tiempo y ves las cosas con más claridad, dices: ‘Tenía que pasar para aprender esto, para entender esto, para valorarlo más’”.

De su historia de ruptura surgió una canción

Durante su etapa de “despecho”, Karol admitió que decidió mantenerse desconectada y hablar muy poco en público porque muchas cosas de las que dice se tergiversan. Además, ese silencio la llevó a escuchar nuevamente a una de sus bandas favoritas, Cigarettes After Sex, y a la cantante francesa Oklou.

Luego de intercambiar algunos mensajes por la plataforma de Instagram de la banda, Karol se comunicó con el vocalista, Greg González y de allí emergió la colaboración con la canción que estrenaron en el Festival de Coachella, “Después de Ti“.

Karol G brilló en la portada de Elle USA

Karol G derrochó elegancia en la portada de Elle USA, una publicación dirigida por la colombiana Nina García. La intérprete lució elegantes vestidos con un concepto artístico y sofisticado.

Esta publicación surge pocos días antes del inicio de la gira Viajando por el Mundo Tropitour, que comenzará en Chicago el 24 de julio de 2026 y se extenderá hasta julio de 2027.

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