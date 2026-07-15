Karol G protagonizó la portada de Elle USA y habló de la versión más vulnerable de su carrera

La cantante colombiana Karol G protagonizó la portada de la revista Elle USA y en la entrevista, publicada este 15 de julio, la artista habló sobre la nueva etapa de transformación en su carrera.

La artista aseguró que está atravesando una nueva etapa de transformación, tanto personal como profesionalmente, en la que quiere dar paso a la vulnerabilidad. En ese sentido, “La Bichota” aseguró que han tratado de encasillarla, pero en realidad tiene muchas facetas como persona y artista.

“Las mujeres estamos en constante transformación, tratando de encontrar nuestro lugar. La gente intenta encasillarme, pero soy muchas cosas”, dijo la estrella colombiana en la entrevista. Asimismo, aseguró que, aunque proyecte una imagen fuerte, también tiene un lado vulnerable. “Claro, soy una bichota, pero también soy vulnerable”.

Karol G señaló que, dentro de esta necesidad de no encasillarse, ahora tiene un plan diferente. “Me encanta que mi imagen y lo que represento sean profundamente latinos, pero también quiero ser una artista global”, dijo.

La intérprete de “Papasito” se refirió en la entrevista a su show en el festival de Coachella 2026, cuando se convirtió en la primera artista femenina latina en encabezar el cartel de este festival. Según explicó, muchos de los pasos que ha dado en su vida han estado inspirados en un libro de contenido feminista: “Mujeres que corren con los lobos: Mitos e historias del arquetipo de la mujer salvaje” de la psicoanalista Clarissa Pinkola Estés de 1992.

“Muchas de las cosas que he hecho desde entonces se inspiraron en ese libro, a menudo sin darme cuenta. Esa imagen de ‘mujer salvaje’ es un estado al que todas deberíamos aspirar. Reconectar con nosotras mismas, con nuestra intuición, nuestra sensualidad y nuestra sexualidad: quería plasmarlo en el escenario”, dijo.

Además, la artista aseguró que durante este show, uno de los más importantes de su carrera, quería reflejar su identidad cultural. “Y quería capturar nuestra esencia latina: nuestra historia, nuestra música, ese espíritu apasionado que nos caracteriza. Venimos de una larga.

Karol G derrochó elegancia en la portada de Elle USA, una publicación dirigida por la colombiana Nina García. La intérprete lució elegantes vestidos con un concepto artístico y sofisticado.

Esta publicación surge pocos días antes del inicio de la gira Viajando por el Mundo Tropitour, que comenzará en Chicago el 24 de julio de 2026 y se extenderá hasta julio de 2027.

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