Karol G en el confesionario de Rosalía: contó que la dejaron en un aeropuerto

La noche que Rosalía preparó para el Kia Forum de Los Ángeles tuvo un momento que nadie esperaba. En medio del concierto, la artista española invitó al escenario a Karol G para ocupar el confesionario de “La Perla”, un espacio donde las emociones suelen llevarse buena parte del protagonismo.

Antes de comenzar la conversación, Rosalía dedicó unas palabras de admiración a la colombiana: “Ella ha demostrado que con trabajo, disciplina y muchísimo corazón se pueden romper fronteras. Es una rock star, una leyenda, una mujer fuerte que cree en sí misma. La única e inigualable: La Bichota”, expresó antes de fundirse en un abrazo con la intérprete de “Tropicoqueta”.

Fue entonces cuando Karol G decidió compartir una experiencia personal relacionada con una expareja y una situación que, según contó, terminó marcando el final de la relación.

Así ha presentado Rosalía a Karol G:



“Ella ha demostrado que con trabajo, disciplina y muchísimo corazón se pueden romper fronteras. Es una leyenda, una mujer fuerte que cree en sí misma. La única e inigualable: La Bichota” ? pic.twitter.com/21NJR22x8Q — Karol G España (@karolgesp_) June 30, 2026

La historia que sorprendió hasta a Rosalía

“Te voy a confesar algo”, comenzó diciendo la cantante. “Estuve en una relación donde a esa persona no le gustaba celebrar su cumpleaños conmigo”. Luego añadió que lo más difícil era esperar la razón que encontraba su pareja para no acompañarla: “Lo más curioso era esperar la excusa para no estar en el cumpleaños”, recordó.

Karol G explicó que durante el primer año no le dio demasiada importancia a esa actitud. En el segundo volvió a ocurrir y en el tercero finalmente pudieron celebrar juntos. Sin embargo, la situación volvió a repetirse al año siguiente.

La reacción de Rosalía fue inmediata: “¡Qué raro! ¿Y para ti era importante estar? ¿O no?”, preguntó. La respuesta de la colombiana fue clara: “Sí, yo siento que es importante celebrar el cumpleaños de la persona que te encanta”.

Karol G talks about a relationship in which her partner did not like celebrating his birthday with her and, every year, found an excuse to avoid spending that date with her. She shares this during a confession at the Confessionario of the LUX TOUR tonight in California.



“What a? pic.twitter.com/IQSTXQLJ5n — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) June 30, 2026

Un aeropuerto marcó el punto final

El episodio más doloroso llegó cuando ambos tenían planeado viajar. Según relató Karol G, ya estaban listos para abordar el vuelo cuando todo cambió inesperadamente.

“En el último cumpleaños nos íbamos de viaje, ya estábamos con las maletas en el aeropuerto y en la sala de espera… ya no. En la sala de espera…. Dime que a ti te han pasado cosas, pero no te han dejado en la sala de espera del aeropuerto”, le dijo a Rosalía.

La española respondió sin dudarlo: “No, no, nunca. Para mí eso sería bastante imperdonable”. Karol G completó el relato con otra confesión: “Bajé las maletas y me quedé. Bajé de ese vuelo y me bajé del vuelo completo”.

Rosalía también compartió qué habría hecho en esa situación: “Honestamente, si el tercer año no quiere celebrar y en el cuarto me deja en el cuarto de esperas, le digo ‘venga, hasta luego y bye, nunca más y adiós’”.

Aunque Karol G nunca mencionó el nombre de la persona involucrada, en redes sociales muchos seguidores comenzaron a especular que el relato haría referencia a su relación con Feid.

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