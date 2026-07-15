Shakira y Ghetto Kids se preparan antes de protagonizar la final del mundial

La cantante colombiana Shakira y los Ghetto Kids, el grupo de baile y música ugandés, están en Nueva York listos para ofrecer un gran show en el medio tiempo del mundial. Mientras se preparan, el grupo y la cantante estuvieron juntos durante el concierto en Nueva Jersey de este 14 de julio.

En todos los conciertos que Shakira ha dado en el marco de “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” se incluye una escena en la que se le ve entrando al escenario al lado de bailarines y otras personalidades. Durante esa misma escena en Nueva Jersey, decidió entrar caminando junto con la agrupación de niños.

En una publicación hecha por Shakira pocas horas después del show, expresó: “Caminar hacia el escenario con los chicos del gueto de Uganda, tener a Wyclef como invitado y el increíble público de Nueva Jersey, hicieron de esa noche una experiencia mágica”.

Además de esta participación, también se han compartido videos de los Ghetto Kids, Shakira y sus hijos, Sasha y Milán, caminando por el Times Square. De esta forma muestran que ya están en Nueva York y preparados para lo que será el domingo 19 de julio. Hay que recordar que Shakira ha hecho énfasis en que su show de medio tiempo en el Mundial será histórico, y no solo por ser la primera vez que se hace este tipo de show en el torneo.

Una gran semana para Shakira en Nueva York

Desde este 14 de julio y durante los próximos días, Shakira será una de las personalidades de Nueva York, pues será la protagonista del show de medio tiempo de la final del mundial y también se prepara para cumplir con cuatro fechas programadas en su nueva etapa estadounidense de “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

Después del domingo 19 de julio, Shakira tendrá dos conciertos en el Barclays Center en Brooklyn, estas presentaciones están agendadas para el 20 y 21 de julio. Luego tendrá un show en el UBS Arena de Elmont el 23 de julio.

El fin de esta nueva etapa estadounidense de la gira será el 25 de julio en el Boardwalk Hall, en Atlantic City, Nueva Jersey.

Hay que recordar que la final del mundial será en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey (área metropolitana de Nueva York).

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