Wander Franco regresaría al béisbol tras condena por abuso: ¿Dónde jugará?

Wander Franco podría estar de regreso a un terreno de juego de béisbol luego de ser condenado en un juicio por abuso sexual a una menor de edad.

El toletero de 25 años de edad estaría jugando con República Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán en Santo Domingo.

Franco no está en un juego profesional desde agosto de 2023 cuando comenzó el caso en su contra por tener una relación sexual con una menor de edad.

Eso ocurrió un mes después de que jugara en su primer Juego de Estrellas y truncara lo que entonces se proyectaba como una carrera de superestrella.

Enrique Rojas, reportero de ESPN, informó sobre la participación de Franco con el equipo de Dominicana, aunque no detalla sobre cómo fue elegido o si está disponible su participación.

#Rays Wander Franco reportedly will be back on the field next week, playing for the Dominican Republic team in an upcoming tournament https://t.co/FAvjOaHMlw — Marc Topkin (@TBTimes_Rays) July 16, 2026

Wander Franco no tiene visa a Estados Unidos

Wander Franco no ha podido jugar desde que inició la investigación y su juicio en 2023. No pudo obtener una visa debido a la gravedad de los cargos y tampoco pudo jugar en la liga invernal de Dominicana (LIDOM) debido a sus convenios con MLB.

A pesar de ello, Franco envió un mensaje luego de un juicio en el que esperaba estar de vuelta en el terreno de juego.

“A mis fans, sigan apoyándome, confíen en Dios y con fe en Dios, pronto estaré de vuelta”, dijo Franco, según el periodista Héctor Gómez.

“En este proceso, aprendí a nunca rendirme y a valorar a la familia. Valoren a su familia porque siempre estarán ahí. Siempre he seguido entrenando gracias a mi papá. Seguiré entrenando y esperando la decisión de Dios”.

En mayo, un panel de jueces dictaminó que Franco era penalmente responsable de abuso sexual y psicológico, pero lo eximió de castigo mediante un indulto judicial porque fue considerado “una víctima material” debido a la extorsión y el chantaje por parte de la madre de la niña, quien fue sentenciada a 10 años de prisión.

Franco no recibe un pago de los Rays de Tampa Bay desde 2024. Los Rays aún le deben gran parte del contrato de $160 millones de dólares.

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