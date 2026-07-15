Senadora paraguaya se burla de Mbappé por derrota de Francia ante España: “Le llegó el karma”

La senadora paraguaya Celeste Amarilla sumó un nuevo capítulo en su polémica con Kylian Mbappé y volvió a apuntar contra el delantero tras la eliminación de Francia ante España en el Mundial 2026.

La legisladora apareció este miércoles en el Parlamento con un look inspirado en los colores de la bandera española, gesto que muchos interpretaron como una burla directa al delantero francés.

Amarilla ya había protagonizado un cruce mediático con Mbappé semanas atrás, luego de que el jugador respondiera a comentarios de la senadora sobre su desempeño y actitud.

Tras la derrota de Francia en semifinales, Amarilla no perdió oportunidad para reactivar la controversia. Consultada por la prensa, aseguró que no teme eventuales acciones legales del futbolista y que está dispuesta a “defenderse como corresponde”.

Acto seguido, lanzó la frase que rápidamente se viralizó: “Ya le llegó el karma a Mbappé, el karma paraguayo”.

??CELESTE AMARILLA CELEBRA LA CAÍDA DE FRANCIA CON UN LOOK INSPIRADO EN ESPAÑA: “LLEGÓ EL KARMA”, DICE



??La senadora nacional, Celeste Amarilla, llegó hoy al Congreso con un atuendo inspirado en España, tras la victoria de la selección española ante Francia y la eliminación del? pic.twitter.com/nIDgLvpXVr — Radio 780 AM (@780AM) July 15, 2026

El conflicto estalló después del partido de octavos de dieciseisavos de final entre Francia y Paraguay. Mbappé negó el saludo al portero Orlando Gil y en declaraciones a la prensa acusó a los sudamericanos de jugar sucio.

Amarilla reaccionó en redes sociales llamando a Mbappé “soberbio, nuevo rico, prepotente y feo”, además de lanzar expresiones sobre su origen que fueron señaladas como racistas.

Por su parte, el jugador respondió calificándola de “mujer despreciable e indigna de su cargo”. La senadora intentó justificar parte de sus dichos, afirmando que algunas personas “con ascendencia africana salen llorando cuando se les dice africanos”.

También recurrió a argumentos sobre ius sanguinis para cuestionar la identidad del delantero: “El documento puede decir lo que quiera, pero si tengo un hijo en Japón, mi hijo es paraguayo”.

En una carta abierta dirigida a Mbappé, Amarilla le pidió que, “si sabe leer”, revise su mensaje y le ofrezca disculpas. “No voy a tolerar tu violencia. Vos no me conocés y no tenés ningún derecho a decir que soy una mujer despreciable”, escribió.

Hace unos días, Amarilla defendió en el pleno sus insultos hacia el delantero francés y relató el gesto del jugador con el portero Orlando Gill durante el partido de octavos del Mundial.

Afirmó que Mbappé “le negó la mano y le gritó en la cara” al futbolista paraguayo, y sostuvo que ese comportamiento “no representa a Francia”, país al que vinculó con figuras históricas y valores democráticos.



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