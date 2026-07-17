Gobernación de Nueva York impulsa proyecto de más de 1,100 viviendas frente al USS Intrepid en Hell’s Kitchen

La Gobernación de Nueva York dio un nuevo paso en su estrategia para ampliar la oferta de vivienda en Manhattan al seleccionar a 3 reconocidos desarrolladores locales para transformar un terreno público subutilizado en Hell’s Kitchen.

El ambicioso proyecto, denominado Hudson Landing, contempla la construcción de 2 torres residenciales con más de 1,100 viviendas frente al museo USS Intrepid, uno de los puntos turísticos más emblemáticos de la ribera oeste de la ciudad.

La iniciativa estará a cargo de The Gotham Organization, Fisher Brothers y Mural Real Estate, firmas elegidas por el estado para desarrollar un complejo de aproximadamente $1,000 millones de dólares en el predio ubicado en 621 West 45th Street, según informó Crain’s New York. El terreno, actualmente utilizado como estacionamiento público, se encuentra frente al Pier 86, donde está atracado el histórico portaaviones convertido en museo.

El plan busca aprovechar un espacio considerado estratégico en Manhattan, una zona donde la demanda de vivienda continúa creciendo, mientras la disponibilidad de terrenos permanece limitada. La propuesta plantea levantar 2 edificios conectados que sumarían alrededor de 1.3 millones de pies cuadrados de superficie residencial, comercial y comunitaria sobre un lote de 1.2 acres junto al río Hudson.

Hudson Landing tendrá viviendas asequibles, comercios y conexión con el USS Intrepid

De las 1,127 viviendas previstas, una parte estará destinada al mercado de venta y otra al alquiler. El proyecto incluye 108 condominios, de los cuales, 28 unidades serían reservadas como viviendas asequibles. Además de los apartamentos de renta contemplados, 338 serían designados como accesibles para familias con ingresos equivalentes al 40% y 130% del ingreso medio del área, una medida que busca atender a distintos sectores económicos de la población neoyorquina.

Más allá de las viviendas, Hudson Landing incorporaría espacios abiertos y nuevos servicios para residentes y visitantes. Los desarrolladores planean añadir tiendas, restaurantes y un parque de casi 10,000 pies cuadrados, mientras que una conexión peatonal con el USS Intrepid permitiría integrar el complejo con el corredor turístico y recreativo del río Hudson.

Aunque todavía no se han definido detalles como la altura exacta de las torres o el número de pisos, el proyecto representa una transformación significativa para un terreno que durante años permaneció dedicado principalmente al estacionamiento. El sitio se encuentra sobre un antiguo terreno utilizado por una planta de gas y actualmente cuenta con una zonificación destinada a manufactura ligera.

El plan forma parte de la estrategia estatal para crear más viviendas en Nueva York

La Gobernación estatal indicó que el desarrollo forma parte de la iniciativa Redeveloping Underused Sites as Housing, lanzada en 2024 por la administración de la gobernadora Kathy Hochul. Este programa busca identificar terrenos propiedad del estado que puedan reconvertirse en proyectos residenciales y, cuando sea necesario, permitir excepciones a las normas locales de zonificación para facilitar la construcción de viviendas de ingresos mixtos.

A través de Empire State Development, la agencia estatal encargada del crecimiento económico, Nueva York había abierto un proceso de propuestas para seleccionar a los desarrolladores interesados. El estado prevé vender el terreno a valor de mercado, aunque todavía no se ha anunciado una fecha definitiva para el inicio de las obras.

Los participantes del proyecto cuentan con amplia experiencia en el desarrollo inmobiliario de la ciudad. The Gotham Organization, dirigida por su director ejecutivo de cuarta generación, David Picket, ya construyó Gotham West, un complejo residencial de cuatro manzanas con más de 1,200 unidades también en Hell’s Kitchen.

Por su parte, Fisher Brothers administra una extensa cartera inmobiliaria que supera los 9 millones de pies cuadrados, con propiedades comerciales en zonas estratégicas como Park Avenue y proyectos de entretenimiento en Las Vegas. Sus directivos Winston Fisher y Kenneth Fisher también forman parte de la junta del Museo Intrepid, una relación que podría facilitar la integración del nuevo complejo con el entorno cultural de la zona.

Mural Real Estate, fundada por Robin Zeigler, exejecutivo de Cedar Realty Trust, completa el equipo encargado de desarrollar Hudson Landing. La alianza entre las tres compañías refleja el interés del sector privado por participar en los esfuerzos estatales para aumentar el inventario habitacional de Nueva York.

Por ahora, el calendario de construcción no ha sido revelado. Sin embargo, el proyecto marca uno de los movimientos más relevantes de la Gobernación para convertir terrenos públicos desaprovechados en nuevos espacios residenciales, en un momento en que la crisis de vivienda continúa siendo uno de los principales desafíos de la ciudad.

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