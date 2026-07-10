Miles de inquilinos de Nueva York podrían perder sus ayudas al alquiler por disputa entre Trump y el Congreso

Miles de hogares de bajos ingresos en la ciudad de Nueva York enfrentan la posibilidad de perder la ayuda que les permite pagar el alquiler debido a un desacuerdo entre la administración del presidente Donald Trump y los demócratas del Congreso sobre el futuro del programa federal de Vales de Vivienda de Emergencia, creado durante la pandemia de COVID-19.

La controversia gira en torno a la interpretación del presupuesto federal aprobado este año, informó Gothamist. Aunque el Congreso destinó $264 millones de dólares para sustituir parte de los subsidios por otro mecanismo de asistencia permanente, la administración Trump sostiene que esos recursos no deben utilizarse para emitir nuevos vales, sino únicamente para prolongar durante algunos meses el programa existente hasta que se agoten definitivamente los fondos.

La decisión podría afectar de forma desproporcionada a Nueva York, que concentra alrededor del 15% de todos los beneficiarios del programa en Estados Unidos.

Más de 6,700 hogares dependen del programa en Nueva York

El programa de Vales de Vivienda de Emergencia fue aprobado por el Congreso en 2021 como parte del paquete de recuperación económica tras la pandemia. Su objetivo era ayudar a unas 70,000 familias de bajos ingresos a acceder o mantener una vivienda mediante subsidios para el pago del alquiler.

Inicialmente, se esperaba que los recursos alcanzaran hasta 2030. Sin embargo, el aumento acelerado de los alquileres redujo mucho más rápido de lo previsto los fondos disponibles.

De acuerdo con datos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) citados por Gothamist, más de 45,500 hogares continúan utilizando estos vales en todo el país. De ellos, más de 6,700 viven en la ciudad de Nueva York.

Entre los beneficiarios figuran más de 1,000 sobrevivientes de violencia doméstica, además de personas con bajos ingresos y familias en situación de extrema vulnerabilidad.

La administración Trump rechaza emitir nuevos vales

El Congreso, controlado por los republicanos, decidió este año no reponer los $5,000 millones de dólares del programa original.

En cambio, aprobó aproximadamente $264 millones de dólares para financiar otro sistema denominado Vales de Protección para Inquilinos, una modalidad que puede renovarse anualmente y que suele utilizarse cuando otros programas federales de vivienda dejan de estar disponibles.

Sin embargo, dos funcionarios del HUD dijeron a Gothamist que la administración Trump considera que el Congreso nunca ordenó explícitamente utilizar esos recursos para reemplazar los Vales de Vivienda de Emergencia.

Bajo esa interpretación, el dinero se empleará únicamente para mantener el programa actual durante algunos meses adicionales antes de que expire por completo a finales de este año.

Nueva York busca alternativas

La incertidumbre ha obligado a las autoridades municipales a buscar soluciones de emergencia.

La administración del alcalde Zohran Mamdani aseguró que trabaja para conseguir recursos federales adicionales y evitar que miles de familias pierdan sus viviendas.

“La administración de Mamdani está comprometida a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que los participantes del programa de vales de vivienda de emergencia tengan una vivienda estable”, dijo el portavoz de la Alcaldía, Matt Rauschenbach, citado por Gothamist.

Hasta ahora, la ciudad ha encontrado alternativas temporales para aproximadamente la mitad de los hogares beneficiarios.

El Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de Nueva York, que administra cerca de 1,700 vales, utilizará otros $80 millones de dólares de fondos federales para crear un programa temporal con una duración de dos años.

No obstante, el primer subcomisionado de la agencia, Adam Phillips, advirtió durante una audiencia del Concejo Municipal que esa solución es insuficiente. “No existe un sustituto para el gobierno federal”, afirmó.

NYCHA enfrenta un enorme desafío

La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) administra alrededor de 5,000 de los vales de emergencia y reconoce que no dispone de recursos suficientes para reemplazarlos.

Durante una audiencia del Consejo Municipal celebrada en junio, la vicepresidenta ejecutiva de NYCHA, Lakesha Miller, explicó que la agencia únicamente puede ofrecer nuevos subsidios temporales a unas 1,700 familias.

También informó que se han identificado viviendas disponibles para 568 hogares, aunque únicamente 14 familias habían logrado mudarse hasta ese momento. Eso significa que cerca de 3,000 hogares neoyorquinos todavía no tienen una solución definida cuando el financiamiento expire a finales de este año.

La concejala Pierina Sánchez, presidenta del comité de vivienda del Consejo Municipal, advirtió que se trata de algunos de los residentes más vulnerables de la ciudad.

Los datos municipales muestran que quienes reciben estos subsidios a través de NYCHA tienen ingresos promedio de apenas $22,500 dólares anuales, mientras que los beneficiarios atendidos por el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda ganan alrededor de $19,500 dólares al año.

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