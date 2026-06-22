¿Qué precio de vivienda puede pagar una persona que gana $75,000 al año en EE.UU.?

Comprar una vivienda sigue siendo un reto para muchos estadounidenses debido a las altas tasas hipotecarias, el aumento de los precios de las viviendas y una inflación que continúa presionando los presupuestos familiares. Para quienes ganan alrededor de $75,000 al año, la pregunta clave es cuánto pueden permitirse pagar realmente en el mercado actual.

Con las tasas hipotecarias rondando el 6.5%, los precios de las viviendas todavía elevados en muchas ciudades y los costos crecientes de seguros e impuestos a la propiedad, el poder adquisitivo de los compradores es menor que hace apenas unos años.

La mayoría de los prestamistas utiliza la llamada regla 28/36 para calcular la capacidad de compra de una vivienda.

Esta recomendación establece que una persona no debe destinar más del 28% de sus ingresos brutos mensuales a gastos relacionados con la vivienda y no más del 36% a todas sus deudas combinadas.

En el caso de alguien que gana $75,000 al año, eso equivale a unos $6,250 al mes antes de impuestos. Siguiendo esta regla, el gasto total destinado a la vivienda no debería superar aproximadamente los $1,750 mensuales.

Sin embargo, ese monto no se destina únicamente a la hipoteca. También debe cubrir impuestos sobre la propiedad, seguro de vivienda y, en algunos casos, el seguro hipotecario privado (PMI) cuando el enganche es menor al 20%.

Después de considerar esos gastos, muchos compradores disponen de alrededor de $1,300 al mes para cubrir el capital e intereses de su préstamo hipotecario.

Con una tasa hipotecaria del 6.5% y un plazo de 30 años, un pago mensual de $1,300 permite financiar aproximadamente $205,000. A partir de ahí, el precio de compra dependerá del tamaño del enganche.

Por ejemplo, con un pago inicial del 10%, el comprador podría buscar viviendas cercanas a los $225,000. Si logra reunir un enganche del 20%, el presupuesto podría aumentar hasta aproximadamente $255,000 y además evitaría pagar el PMI.

En términos generales, una persona con ingresos de $75,000 al año suele poder aspirar a viviendas con precios entre $215,000 y $270,000, dependiendo de sus ahorros y deudas existentes.

Las obligaciones financieras actuales juegan un papel importante. Un pago de automóvil de $450 al mes y préstamos estudiantiles por $200 mensuales reducen el margen disponible para una hipoteca, incluso si los ingresos permanecen iguales.

Cómo aumentar el presupuesto para comprar una casa

Los expertos señalan que existen varias formas de mejorar la capacidad de compra.

Una de las más importantes es elevar el puntaje de crédito. Aunque la tasa promedio ronda el 6.5%, los compradores con mejor historial crediticio pueden obtener tasas más bajas.

Reducir la tasa incluso medio punto porcentual puede aumentar significativamente el valor de la vivienda que una persona puede comprar.

También resulta útil reducir deudas existentes. Liquidar un préstamo de automóvil o disminuir saldos de tarjetas de crédito libera espacio dentro del límite de endeudamiento que utilizan los prestamistas para aprobar créditos hipotecarios.

Ahorrar para un enganche más grande también ofrece ventajas dobles: reduce el tamaño del préstamo necesario y elimina el PMI cuando el pago inicial alcanza el 20%.

Además, existen programas respaldados por el gobierno federal que permiten pagos iniciales de apenas 3.5%, así como programas estatales y locales que ofrecen asistencia para compradores primerizos o tasas preferenciales.

La ubicación también influye. Los impuestos sobre la propiedad y los costos de seguros pueden variar considerablemente entre estados y condados, por lo que elegir una zona con menores costos puede ampliar el presupuesto disponible sin necesidad de aumentar los ingresos.

Aunque ganar $75,000 al año todavía permite acceder a una vivienda propia, los expertos coinciden en que el tipo de propiedad que puede comprarse hoy es más limitado que hace algunos años.

Por eso recomiendan obtener una precalificación hipotecaria y analizar cuidadosamente todos los gastos antes de iniciar la búsqueda.

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