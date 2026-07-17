La carne de res sube casi 13% en EE.UU.: cómo ahorrar sin sacrificar calidad

Los precios de la carne de res y la ternera aumentaron 12.9% en mayo de 2026 respecto al mismo mes del año 2025, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (CPI) del Departamento de Trabajo. Para millones de familias en Estados Unidos, esto significa pagar entre $5 y $10 dólares más en cada visita al supermercado por productos como carne molida, bistecs o asados, dependiendo de los cortes y el tamaño del hogar.

El impacto se está acumulando con el tiempo. Un análisis de la Universidad de Purdue estima que una familia promedio estaría gastando hasta $600 dólares adicionales al año solo en carne de res, respecto a los precios de septiembre de 2024.

Y el panorama no apunta a mejorar: el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) prevé que los precios seguirán al alza durante 2026 debido a que se dispone del menor inventario de ganado desde 1951 y una inflación de alimentos en 3% anual según el Departamento del Trabajo. Sin embargo, existen estrategias que permiten reducir el gasto en el supermercado sin sacrificar la calidad de la alimentación.

El dato que ya golpea el bolsillo de las familias

Los precios de los alimentos en el hogar (‘food at home’) subieron 2.3% en 2025 y se espera un aumento adicional de entre 1.7% y 2.5% en 2026, según el más reciente Food Price Outlook del USDA. El azúcar y dulces, la carne de res y las bebidas no alcohólicas encabezan las alzas, con incrementos de hasta 7%, 5.5% y 5%, respectivamente.

En contraste, se espera un alivio en el costo de proteínas animales con los precios del huevo, cayendo más de 22% este año, por un repunte tras la epidemia de la gripe aviar que disparó su costo en 2025. Si bien es un respiro puntual, no es suficiente para compensar el resto de la canasta básica.

¿Por qué la inflación ‘oficial’ no coincide con lo que pagas por comida?

Aunque el dato oficial de inflación de alimentos, calculado por el Departamento de Trabajo, ronda el 2.7%, los consumidores reportan un impacto percibido de hasta 5.4% en 2025, según la encuesta Consumer Food Insights de la Universidad de Purdue. Esa cifra explica por qué muchas familias sienten que “todo está más caro”, aunque los datos oficiales insistan en que el comportamiento de los precios tiene una variación moderada.

Además, esta discrepancia entre lo que reflejan los datos oficiales y lo que siente una persona al momento de comprar confirma la necesidad de comparar precios semana a semana en cada tienda.

Lo que cambia en tu bolsillo si compras en el lugar correcto

Elegir bien la tienda donde haces tus compras puede ser la decisión más rentable del mes. Consumer Reports ubicó a tiendas como Costco, BJ’s y Aldi entre las opciones más baratas en su más reciente comparación de precios. Otra alternativa es comprar productos de marca propia, ya que pueden generar ahorros de entre 15% y 25%, muchas veces con la misma calidad que las marcas reconocidas.

“Muchas marcas propias cuestan de 15 a 25% menos y, en algunos casos, saben mejor que las de marca reconocida”, indicó Brian Vines, analista de Consumer Reports.

El error que más encarece el ticket en el carrito de compras

Comprar en exceso en clubes de almacén, sin comparar precios, es uno de los tropiezos más comunes, advirtió Amrita Bhasin, directora ejecutiva de Sotira. “Donde estás obteniendo el mismo producto, idealmente la misma calidad, pero simplemente no tiene la marca encima”, explicó la experta sobre el valor de las marcas propias.

Por su parte, Clay Cary, analista sénior de tendencias de CouponFollow, señaló que otro error frecuente es “excederse” en hacer compras al mayoreo sin calcular si es necesario consumir todo en una compra por volumen antes de que caduque. Para muchas familias, ese desperdicio elimina el ahorro inicial.

¿Qué puedes hacer hoy mismo para pagar menos en el supermercado?

Recorrer el perímetro del supermercado, donde están las frutas, verduras y proteínas frescas, es una alternativa para evitar los pasillos centrales llenos de productos empacados y más caros, recomendó Shampaigne Graves, fundadora de Boldifi. “Ahí es donde vas a obtener más por tu dinero: tus vegetales, tus proteínas”, afirmó.

Otras acciones simples pueden marcar una diferencia real: planear las comidas según los productos que encuentres en oferta, revisar los estantes de arriba y abajo (no solo lo que está a la altura de los ojos), descargar la app de la tienda para obtener descuentos digitales y aprovechar los restos de comida en nuevas recetas.

Vigilar la pantalla en la caja también evita perder dinero: Consumer Reports recomienda verificar que los descuentos se aplicaron correctamente al momento de la compra, porque ahí es más fácil corregir un error que intentarlo después.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre estrategias para ahorrar en el supermercado

¿Cuánto subirán los precios de los alimentos en 2026?

El USDA proyecta un aumento de entre 1.7% y 2.5% en alimentos para el hogar, con la carne de res y el azúcar entre los rubros más afectados.

¿Qué productos bajarán de precio este año?

Los huevos son una excepción importante: se espera una caída en sus precios de más de 22% tras la recuperación de la producción avícola.

¿Realmente ahorro comprando marca propia?

Sí, Consumer Reports documentó ahorros de 15% al 25% en productos de marca propia frente a marcas reconocidas, con calidad similar o mejor.

¿Conviene comprar en clubes de almacén como Costco?

Solo para artículos de larga duración o consumo alto; comprar en exceso solo por un precio bajo puede generar desperdicio que anula el ahorro.

¿Por qué siento que los precios suben más de lo que dicen las cifras oficiales?

Los consumidores reportaron una inflación percibida de 5.4% en 2025, casi el doble de la cifra oficial de 2.7% para alimentos en el hogar, según Purdue.

¿Qué hago si veo un error en el descuento al pagar?

Revisar la pantalla antes de salir de la tienda; corregirlo en el momento es mucho más sencillo que reclamarlo después, según Consumer Reports.

Conclusión

Mientras el ciclo del ganado bovino mantenga los precios de la carne en niveles históricamente altos durante los próximos años, las familias deberán desarrollar hábitos de compra estratégicos para acceder a un alivio inmediato en el supermercado.

Adoptar prácticas como comprar productos de marca propia, planificar los menús y comparar entre tiendas puede representar la diferencia entre varios cientos de dólares ahorrados antes de que termine el año.

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