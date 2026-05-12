Trump promete bajar el precio de la carne, pero el bistec ya cuesta hasta $12.73 la libra

Comprar carne de res ya pesa mucho más en el presupuesto familiar. El precio del bistec alcanzó un promedio de $12.73 por libra en marzo de 2026, mientras la carne molida ronda los $6.70. Estas cifras confirman que uno de los productos más consumidos en Estados Unidos se ha vuelto un lujo para millones de familias, sobre todo las que tienen recursos limitados.

Ante el alza, Donald Trump firmó este lunes 11 de mayo dos órdenes ejecutivas que buscan contener los precios. Sin embargo, especialistas advierten que el impacto podría tardar años en reflejarse en el mostrador.

La causa real: menos vacas, misma demanda

El problema es estructural. El hato ganadero en el país se redujo a 86.2 millones de cabezas al 1 de enero de 2026, el nivel más bajo desde 1951, según el Departamento de Agricultura (USDA). Y aun si los ranchos crecieran su número de cabezas, el ganado tarda años en llegar al mercado.

Mientras tanto, sigue la alarma porque el precio de la carne se ha elevado alrededor de 21% desde que Trump asumió la presidencia por segunda vez en enero de 2025, según datos de la Reserva Federal de San Luis y la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

La escasez actual del ganado se debe a años de sequía récord y costos de producción disparados. Miles de ganaderos tuvieron que reducir o liquidar sus hatos. El resultado es simple: la demanda de carne se mantuvo, pero la oferta cayó.

La cría de becerros en 2025 fue la más pequeña desde 1941, con apenas 32.9 millones de cabezas, según el USDA. En términos prácticos, habrá menos carne disponible para los próximos años.

“Esperaría que los precios de la carne de res se mantengan altos durante el resto de este año y potencialmente hasta el próximo también”, sostuvo David Ortega, economista de alimentos de la Universidad Estatal de Michigan, para CBS News.

¿Qué firmó Trump para bajar el precio de la carne y qué significa para tu carrito?

Las dos órdenes ejecutivas firmadas este lunes buscan reducir los precios a través de las importaciones. La primera suspende temporalmente los aranceles más altos que se aplican cuando se supera cierta cantidad de carne importada. Esto se traduce en más carne extranjera a menor precio.

La segunda instruyó a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) a ampliar préstamos para ganaderos estadounidenses, eliminando algunas protecciones para controlar a lobos depredadores, una queja constante del sector, y redujo requisitos burocráticos como el uso de chips electrónicos en el ganado.

En febrero, Trump firmó una orden para importar 80,000 toneladas métricas adicionales de carne argentina por un valor de $800 millones, bajo el “Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca”.

¿Por qué el precio no bajará pronto en el súper?

Si bien la medida para aumentar las importaciones permitirá aliviar el mercado en meses, la solución de fondo, reconstruir el hato ganadero nacional, es un proceso que tomará entre dos y cinco años.

Según expertos citados por Fortune, “cualquier expansión del ganado estadounidense llegaría al mostrador como muy pronto en 2028”. Mientras tanto, el USDA proyecta que los precios de la carne podrían subir entre 10.1% y 18.3% durante 2026, dependiendo de la evolución de la sequía y la demanda global.

La guerra con Irán agrega presión adicional: el alza en el precio del diésel, un costo esencial para transportar ganado y carne, encarece toda la cadena de distribución antes de que el producto llegue al mostrador.

Lo que puedes hacer mientras bajan los precios de la carne

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Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el precio de la carne en 2026

¿Cuánto cuesta la carne de res ahora en EE.UU.?

En marzo de 2026, la carne molida promediaba $6.70 la libra y los bisteces llegaban a $12.73 la libra. El sirloin Choice del USDA alcanzó $14.12 la libra, su máximo histórico.

¿Por qué la carne de res está tan cara?

El hato ganadero de EE.UU. llegó a su nivel más bajo desde 1951, con 86.2 millones de cabezas. La sequía, los costos de producción y la fuerte demanda crearon un desequilibrio de oferta.

¿Las órdenes ejecutivas de Trump bajarán el precio pronto?

El efecto inmediato es limitado. Las importaciones adicionales pueden aliviar la escasez en meses, pero los expertos no esperan un alivio claro antes de 2027 o 2028.

¿Qué carne importará EE.UU. con las nuevas órdenes?

Argentina es el principal proveedor adicional. En febrero ya se habían autorizado 80,000 toneladas métricas de carne argentina. Las nuevas órdenes ofrecen tarifas reducidas a más países exportadores.

¿Hay alternativas más baratas a la carne de res?

Sí. El USDA proyecta que el precio del pollo bajará 1.9% en 2026, mientras que el cerdo se mantendrá estable. Son las proteínas con mejor relación precio-nutrición en el mercado actual.

Conclusión

Las órdenes ejecutivas de Trump son un intento de comprar tiempo más que una solución estructural. Si el hato ganadero no se recupera, en un proceso que depende de lluvias, financiamiento y al menos dos ciclos de cría, los precios de la carne de res seguirán por encima del promedio histórico al menos hasta dentro de dos años.

Para las familias hispanas, que destinan una proporción mayor de su ingreso a alimentos que otros grupos demográficos, estos precios los obligan a replantearse si esta semana habrá bistec en la mesa o no.

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