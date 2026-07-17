Nueva York: el tiempo para hoy viernes 17 de julio

¿En qué deberías basarte para elegir tu atuendo para salir a las calles de Nueva York este viernes? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en las siguientes horas marca unas temperaturas que fluctuarán entre los 86 grados Fahrenheit (30ºC) de máxima y los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 91ºF (33ºC) de máxima y 91ºF (33ºC) de mínima.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 4.35 mph durante la primera mitad del día y los 2.49 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 05:39 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:25 h. En total, tendremos 15 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se esperan cielos cubiertos con tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 72 y los 81 grados Fahrenheit (22 y 27 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 88% por la mañana, 55% por la tarde y 88% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas calurosas, inviernos frescos y abundantes precipitaciones.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Ambos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.