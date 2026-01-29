Tom Brady critica exclusión de Bill Belichick del Salón de la Fama

Tom Brady y Robert Kraft alzaron la voz este miércoles contra la decisión del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional de no incluir a Bill Belichick en su primer año de elegibilidad, una determinación que ha generado sorpresa y fuertes críticas dentro y fuera de la NFL.

El exmariscal de campo de los New England Patriots, considerado el mejor jugador en la historia de la liga, expresó su desconcierto ante la exclusión del entrenador con el que conquistó seis Super Bowls. Brady aseguró que, tras convivir durante dos décadas con Belichick, no encuentra justificación para que no haya sido elegido de inmediato.

“Si Bill Belichick no entra al Salón de la Fama en su primera votación, entonces ningún entrenador debería hacerlo”, sostuvo Brady, quien destacó el impacto decisivo del estratega en su carrera y lo calificó como el mejor entrenador de todos los tiempos.

La polémica se desató luego de que se conociera que Belichick no alcanzó los 40 votos necesarios (de un total de 50) para formar parte de la clase 2026 del recinto de los inmortales, una noticia que tomó por sorpresa a figuras históricas y jugadores activos de la liga.

Robert Kraft, propietario de los Patriots y responsable de contratar a Belichick como entrenador en jefe en el año 2000, también calificó la decisión como incomprensible. El empresario subrayó que el técnico que transformó a New England en la franquicia más dominante de la NFL merece ingresar al Salón de la Fama por unanimidad.

La ceremonia de los NFL Honors, en la que se anunciarán oficialmente los nuevos integrantes del Salón de la Fama, está prevista para el próximo 5 de febrero en el Palace of Fine Arts de San Francisco, California.

