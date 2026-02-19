Comparten más fotos de la mansión de Tom Brady en Indian Creek

La exestrella de la NFL Tom Brady es una de las figuras más notables que tiene propiedad en Indian Creek, la isla de lujo conocida como “el búnker de los millonarios”. Durante años, el deportista estuvo construyendo desde cero la residencia.

El ‘New York Post’ obtuvo fotos aéreas de la propiedad y en ellas resalta su fachada de estilo moderno con líneas definidas, y revestida de piedra clara y cristal. Esta propiedad se comenzó a construir incluso antes de que Brady y la supermoledo Gisele Bündchen anunciaran su divorcio, en 2022.

La construcción comenzó un par de años después de que ambos compraran el lote de 2 acres por $17 millones de dólares.

Aunque no se había terminado en un 100%, Brady comenzó a residir en el lugar e incluso en 2023 se informó que tuvo que solicitar un préstamo de $35 millones de dólares para poder financiar la construcción de la mansión.

El año pasado, algunos medios de comunicación dijeron que Brady estaba interesado en deshacerse de la propiedad por $150 millones de dólares, pero poco después se reveló que “el único beneficiario del fideicomiso pretende establecer la propiedad como su residencia permanente en Florida”.

Durante todo este tiempo, Brady ha mostrado un par de detalles del interior de la mansión, aunque por ahora no ha dado un recorrido oficial. Este recorrido sí lo hizo su esposa Bündchen, quien se encargó de reformar una propiedad en Florida justo después del divorcio.

En las mismas fotos compartidas por ‘New York Post’ se puede ver que Brady tiene una lancha valorada en $6.5 millones de dólares, la cual luce ideal en su muelle privado. También hay dos motos de aguas, las cuales están valoradas en $20,000 dólares cada una.

Por los momentos, no se tienen los datos exactos sobre cuánto mide la casa principal y en cuántos dormitorios y baños está distribuida. Lo que sí es cierto es que ofrece varios espacios al aire libre ideales para disfrutar del sol de Florida.

Sigue leyendo:

• Exjugadores de Patriots se quejan de Tom Brady por no apoyar a Patriots en Super Bowl

• Tom Brady critica exclusión de Bill Belichick del Salón de la Fama

• Tom Brady se une a Aescape para incursionar en la industria de los masajes robóticos