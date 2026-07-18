Chicago: el tiempo para hoy sábado 18 de julio

Como bien es sabido el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. Es por eso que aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 18 de julio.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Presta atención a las previsiones y consulta diariamente los reportes para disponer de la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se ascenderá hasta los 88 grados Fahrenheit (31ºC) de máxima y los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima. Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 100ºF (38ºC) de máxima y 100ºF (38ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 55 durante la primera parte del día y del 7 durante la noche. Además, Asimismo, tendremos nubes y claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 11.18 mph de máxima en el día y los 11.18 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer se producirá a las 05:31 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 20:22 h. En total habrá 15 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se esperan nubes y claros. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 79 grados Fahrenheit (26ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 72 (22 grados Celsius). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 3% por la mañana, 6% por la tarde y 3% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos visitar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que se recomienda estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su imposibilidad de acertar con el clima, pero con la preparación adecuada, podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás preparado para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima