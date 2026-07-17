Scaloni no confirmó que sea el último partido de Messi con Argentina: “No deja de sorprender”

En la conferencia de prensa oficial previa al encuentro decisivo, Lionel Scaloni analizó el choque por el título, destacó las virtudes de la Furia Roja, elogió a Lamine Yamal y Lionel Messi.

El inicio de la comparecencia se centró en la figura de Leo Messi, con que se abrazó tras eliminar a Inglaterra en Atlanta. “Historia pura”, le susurraba el diez al oído. “El que es historia pura es él, que es una leyenda. Es el mejor futbolista que ha visto el mundo y que piense eso es maravilloso, increíble. Disfrutémoslo porque a Leo aún lo tenemos aquí, no es como a Diego que lo echamos enseguida de menos cuando se retiró”, dijo como enseñanza para valorar los logros de su estrella, que sigue siendo decisivo a los 39 años.

Sin embargo, Scaloni se resistió a confirmar que la final vaya a ser el último partido de Messi con la selección. “Qué sé yo. Hay que preguntarle a él. No sé qué decir porque no deja de sorprender”, dejó entreabierta la puerta a que haya más Messi.

"QUÉ SE YO, HAY QUE PREGUNTARLE A ÉL" ???



La respuesta de LIONEL SCALONI sobre el posible último partido de LIONEL MESSI con la camiseta de la SELECCIÓN ARGENTINA en un Mundial.



??"No tengo idea, es una pregunta para él. No sé, porque no deja de sorprender", tiró el entrenador? pic.twitter.com/7si9DS1bNP — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 18, 2026

Las mejores selecciones en la final

El seleccionador argentino consideró que el duelo decisivo enfrentará a las dos mejores selecciones del campeonato y destacó la evolución que mostró la selección europea a lo largo del torneo.

“Somos equipos parecidos. España ha ido de menos a más y el último partido fue el mejor de todos ante un gran rival como Francia”. Y agregó: “Han llegado los dos equipos que merecen estar en la final”.

Además, minimizó la experiencia acumulada por la Albiceleste en este tipo de partidos y remarcó que el plantel español también está acostumbrado a jugar bajo presión. “Ellos tienen jugadores que han jugado en grandes escenarios, que son tope en sus equipos. No creo que sea un hándicap que nosotros hayamos jugado la anterior final”.

"LLEGARON LOS DOS EQUIPOS QUE HAN MERECIDO JUGAR LA FINAL"



Lionel Scaloni habló sobre el nivel de Argentina y España en el camino hacia la final del #MundialEnDSPORTS.#PuedePasar#FIFAWorldCup pic.twitter.com/nzpTBgURg9 — DSPORTS (@DSports) July 17, 2026

Elogios a España

Scaloni también dedicó unas palabras a Luis de la Fuente, con quien compartió el curso de entrenadores en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. “Todo el grupo que hicimos en el curso de entrenador en Las Rozas tenemos un gran recuerdo de él. Era uno de los profesores que más hablaba con nosotros. Siempre con la palabra justa”.

Consultado por Lamine Yamal, el técnico argentino destacó el enorme potencial del joven delantero, aunque dejó una sonrisa al expresar su deseo para la final.

Y al respecto contó: “Lamine Yamal juega muy bien, es un patrimonio del fútbol, tiene una edad en la que todavía tiene un montón para dar. Va a dar demasiadas alegrías a España, pero esperemos que el domingo, no”.

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