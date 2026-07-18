Vozinha tras el Mundial 2026: “ahora todo el mundo sabe dónde está Cabo Verde”

Vozinha, portero de la selección de Cabo Verde durante el Mundial, aseguró que después del histórico Mundial 2026 “todo el mundo sabrá dónde está Cabo Verde en el mapa”.

“Es algo muy grande esto. Antes, el 90 % de la gente no sabía dónde estaba Cabo Verde, ahora ya no es así. Este Mundial ha sido un viaje increíble para mí”, expresó el guardameta caboverdiano durante un evento de leyendas del fútbol organizado por la FIFA en el Fan Fest del Rockefeller Center de Nueva York.

Vozinha afirmó que quiere seguir jugando y sigue buscando un proyecto que le emocione para seguir su carrera.

“Quiero uno o dos años más, incluso quizá tres, dependiendo de cómo responda mi cuerpo. Ahora mismo soy agente libre y estoy buscando un buen proyecto, espero encontrarlo pronto”, explicó Vozinha, de 40 años.

??? Colo Colo are in negotiations to sign Cape Verde GK Vozinha as free agent.



Initial proposal sent, Vozinha’s camp has replied with a counter proposal.



Colo Colo will decide between Vozinha and Santiago Mele soon. ??



Vozinha also has more proposals from South America. pic.twitter.com/Dbw2py1uYo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2026

Vozinha, el fenómeno viral en redes sociales por el Mundial 2026

Después de su gran partido ante España dejando la portería a cero, Vozinha empezó a ganar millones de seguidores en Instagram. Al terminar su participación en el Mundial, el portero caboverdiano cuenta con casi 30 millones de seguidores.

“Tengo que seguir siendo la persona que soy. Quiero agradecer a los seguidores el amor que me han demostrado a mí y a mi país”, detalló.

Cabo Verde fue la única selección que se enfrentó a los dos finalistas del Mundial 2026 y empató ambos partidos tras 90 minutos. Los caboverdianos cayeron ante Messi y Argentina en tiempo suplementario en los 16avos de final.

Preguntado por la final del Mundial entre España y Argentina, dos equipos a los que se enfrentó y Cabo Verde contra los que consiguió empatar en los 90 minutos reglamentarios, Vozinha dijo que quiere “que gane el mejor” y apuntó que su favorita es Cabo Verde.

“Messi es un jugador que no necesita presentación, para mí el mejor del mundo. Y él ha hecho eso más de 20 años y jugar contra él fue un gran placer para mí”, agregó Vozinha sobre Messi.

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