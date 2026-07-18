Inglaterra se quedó con el tercer lugar del Mundial 2026 tras superar 6-4 a Francia

La selección de Inglaterra superó 6-4 a Francia en un verdadero partidazo en Miami, con lo que se quedó con el tercer lugar del Mundial 2026.

Inglaterra se queda con la Final de Bronce en un partido a puro gol. ?#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA ? (@fifaworldcup_es) July 18, 2026

La irrelevancia de este partido fue el mantra que repitieron los seleccionadores y jugadores de ambos combinados desde que cayeron en semifinales, pero Francia pareció tomarse esas palabras totalmente a pecho en los primeros 45 minutos, mientras que fue Inglaterra quien adelantó sus vacaciones en el segundo tiempo.

La primera cara del partido mostró a una Inglaterra totalmente superior a la que le bastaban dos pases seguidos para explotar la espalda de los centrales, mientras Francia permanecía estática esperando a que pasasen los minutos.

Aprovechando la pasividad francesa, Declan Rice abrió el marcador a los tres minutos de encuentro con un disparo desde fuera del área, y un cuarto de hora Ezri Konsa remató un saque de esquina que supuso el 0 a 2.

¡¡¡CAYÓ EL SEGUNDO DE INGLATERRA!!! ¡¡¡2-0 SOBRE FRANCIA!!!



Ezri Konsa se levanta en un tiro de esquina y marca de cabeza para aumentar la ventaja sobre los ingleses. pic.twitter.com/28wWc4WnXS — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 18, 2026

Aunque Francia también generó peligro, sobre todo a través de un Mbappé que era buscado por sus compañeros, los goles solo cayeron del lado inglés en la primera mitad. Saka, con un doblete, puso el 0 a 4 al descanso.

¡¡¡YA SON CUATRO!!! ¡¡¡INGLATERRA ESTA BAILANDO A FRANCIA!!!



Bukayo Saka hace su DOBLETE, la defensa francesa ha sido un desastre en el primer tiempo.



¿Caerán más goles en el encuentro? pic.twitter.com/xUJFEwaToI — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 18, 2026

Francia roza el milagro

La cara de Didier Deschamps, que este sábado puso fin de la forma más amarga a su etapa al frente de Francia, era un poema, y espabiló a los suyos dando entrada a Ousmane Dembélé y Bradley Barcola, además de retocar la zaga.

Los cambios cambiaron radicalmente el partido, que se convirtió en un monólogo francés. La combinación de Mbappé, Olise, Dembélé y Barcola en ataque desarboló la defensa inglesa, y los tres tantos se quedaron cortos.

Mbappé, por partida doble, y Barcola, asistido por el del Real Madrid, pusieron el 3 a 4, y solo la falta de efectividad de Olise, que desaprovechó dos claras ocasiones dentro del área para empatar, concedieron a Inglaterra el bronce.

¡¡¡EL MÁXIMO GOLEADOR EN MUNDIALES!!! ¡¡¡MBAPPÉ!!! ¡¡¡22 GOLES!!!



Kylian firma un GOLAZO de zurda y acortan nuevamente distancias sobre Inglaterra? ¡3-4!



¿Será posible la remontada? pic.twitter.com/WhWHdqTHj5 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 18, 2026

El extremo del Bayern Munich sí estuvo más acertado como creador, y repartió su sexta y su séptima asistencia del torneo, superando un récord de Pelé.

El asedio francés era completo, y cuando parecía que el empate estaba por llegar Saka completó el ‘hat-trick’ de penalti y puso fin a las esperanzas de prórroga del público, que pedía entre gritos “un gol más” de Francia para alcanzar el tiempo extra.

¡¡¡HAT-TRICK DE SAKA!!! ¡¡¡HAT-TRICK DE SAKA!!! ¡¡¡HAT-TRICK DE SAKA!!!



Bukayo marca el penal y firma el quinto sobre Francia.



Los ingleses se quedarán con el tercer lugar en la Copa del Mundo 2026. pic.twitter.com/c1HGj2mwXn — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 18, 2026

El correcalles, no obstante, continuó hasta el silbato final. Dembélé y Jude Bellingham -que entró como suplente- intercambiaron goles en el descanso para cerrar el primer partido con diez goles o más desde España 1982.

¡¡¡INCREÍBLE!!! ¡¡¡PARTIDAZO!!! ¡¡¡INGLATERRA HACE EL SEXTO!!!



Golazo de Jude Bellingham para despedirse los ingleses de la mejor manera de la Copa del Mundo 2026.



4-6 sobre Francia. pic.twitter.com/g9R3ycfMVa — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 18, 2026

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