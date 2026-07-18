Todo listo para la 15.ª marcha anual TransLatina en Queens

Miembros de la comunidad trans, funcionarios electos y aliados tomarán las calles de Corona, Queens, este sábado 18 de julio, para la 15.ª Marcha Anual TransLatina.



Esta marcha comenzó en el 2012 como un evento anual organizado cada año por elTrans Immigrant Project, un programa dirigido por la organización comunitaria Make the Road New York, con la misión central de celebrar, visibilizar y promover la conciencia y justicia para las personas transgénero, de género no conforme, no binarias e intersexuales (TGNCNBI).



Desde su primera edición, el objetivo ha sido claro. Como nos comenta Mateo Guerrero, director del Programa de Justicia y Liderazgo Trans de Make the Road New York, la marcha nació para dejar conciencia de que “como personas trans pertenecemos también a este vecindario y merecemos tener un espacio” .



A lo largo de más de una década, la marcha ha abordado distintas causas urgentes para la comunidad, desde movilizaciones para poner fin a las detenciones y deportaciones de personas trans y queer migrantes, hasta campañas para terminar con la violencia política, ampliar el acceso a servicios de salud, mejorar el acceso al empleo y distintas iniciativas para aumentar la protección de las personas trans.



Pero este año tiene un significado particular para los organizadores.

Una “Quinceañera” por la protección de las familias elegidas

Esta 15.ª edición tiene un significado profundamente simbólico y festivo para los organizadores, girando en torno a una tradición cultural arraigada.



“Este año es particularmente importante para nosotros porque es una quinceañera —lo cual es algo verdaderamente grande para las comunidades latinas—, así que nuestro tema central de todo esto es celebrar una quinceañera: necesitas una familia, y para muchos de nosotros que somos trans, tenemos familias elegidas. Entonces, para poder permanecer juntos, necesitamos que ICE se mantenga fuera de nuestros vecindarios; necesitamos poner fin a la deportación y detención de las personas trans”, explicó Guerrero.



El llamado de este año es, en sus palabras,“celebrar con nuestras familias elegidas y proteger a las familias para permanecer unidos”.



Este mensaje concuerda con los temas ya trabajados en años anteriores, como en 2017, 2018 y 2019, cuando la organización enfatizó los riesgos que enfrentan las personas trans deportadas, ya que, como señalaron: “Si fuéramos deportados, sería una sentencia de muerte”.



Cabe destacar las órdenes ejecutivas de Trump y las leyes anti-LGBTQ en todo Estados Unidos que han afectado negativamente a la comunidad transgénero.



A pesar de esto, los participantes se unirán para marchar por las calles de Corona, con el objetivo de crear conciencia en toda la ciudad sobre los derechos de las personas trans, incluyendo un mayor apoyo y financiamiento para el cuidado de esta comunidad, especialmente de la juventud trans.

De una oficina pequeña a Corona Plaza

Corona y Jackson Heights, en Queens, han sido durante mucho tiempo un lugar para las comunidades trans y latinx, funcionando como un centro histórico, geográfico y de activismo para la comunidad — y la propia historia de la marcha refleja ese crecimiento.



“Cuando comenzamos, solíamos estar en la calle 92 y Roosevelt, y la primera marcha fue de alrededor de 30 o 40 personas, así que todos cabíamos en la oficina”, contó Guerrero.



Lo que empezó como un evento íntimo fue creciendo año tras año, hasta que, después de la pandemia, la convocatoria ya no cabía en el espacio original, y los organizadores decidieron trasladar la movilización a Corona Plaza. En esos primeros años también realizaban “banner drops” — despliegues de mantas con mensajes de destino — para construir conciencia social en el vecindario.



De ahí que la elección del lugar no fuera casualidad: “Decidimos hacerlo ahí porque es el espacio donde todo el mundo se junta a comer tacos, a disfrutar la comida guatemalteca y, simplemente, a hacer comunidad”.



Ese espíritu comunitario es, de hecho, el corazón del evento y se refleja en la cantidad de organizaciones que participan cada año — grupos legales, de salud, organizaciones no gubernamentales y apoyo ante la violencia doméstica. Explica Guerrero: “Se trata de las personas trans, pero también es una invitación para que nuestras comunidades estén juntas en este espacio, incluso si no son trans, y que también puedan tener acceso a estos recursos que están necesitando en este momento”.

Quince años de lucha y lo que falta por delante

Para los organizadores, este aniversario es también un momento de balance. “Han sido 15 años, y hemos luchado por muchas cosas distintas. Hemos logrado algunos avances, pero este último año y medio ha sido un ataque inmenso contra la comunidad trans”, reflexionó Guerrero, haciendo referencias a decisiones recientes de la EEOC y los cambios de política de HHS sobre la atención de género en jóvenes, que han afectado directamente a la juventud trans.



Aun así, el mensaje hacia las nuevas generaciones es de esperanza y acompañamiento: “Nosotros también fuimos jóvenes trans en algún momento… traer ese aliento a los jóvenes trans que están pasando por esto ahora mismo. Compartir cuáles son los recursos que la organización está brindando para que puedan acercarse, pero enfocarnos en que estamos trabajando para crear un futuro diferente“.

¿Qué podemos esperar del evento?



Se espera una gran asistencia, con múltiples organizaciones locales uniéndose a Make the Road New York ? entre ellas el Colectivo Intercultural TRANSgrediens, Community Healthcare Network, New York Transgender Advocacy Group y New York Civil Liberties Union, para mencionar algunas ? junto con funcionarios electos del distrito como la asambleísta Jessica Gonzales-Rojas y la concenal Tiffany Cabán, quienes se espera que asistan.



A lo largo de los años, la Marcha TransLatina ha logrado convocar a personas de toda la ciudad, creciendo de unas pequeñas reuniones a una multitud que alcanza cientos de asistentes, contando de manera constante con la presencia y el apoyo de funcionarios ? podremos esperar un resultado similar.



Al igual que en años anteriores, el evento se llevará a cabo en Corona Plaza de 5pm a 8pm, comenzando con una conferencia de prensa en la que se podrán escuchar las historias personales de miembros de la comunidad trans, así como conocer el trabajo que se está realizando en la ciudad para apoyar a esta comunidad. La marcha oficial dará inicio a las 6pm, seguida de una fiesta comunitaria a las 7pm que contará con presentaciones de artistas locales, recursos informativos y comida.



Para quienes no pueden asistir pero deseen apoyar, pueden obtener más información y recursos disponibles a través de las siguientes organizaciones: Make the Road New York,TransLatinx Network, Colectivo Intercultural TRANSgrediendo, New York Transgender Advocacy Group,Hope for TGNC NY, así como cualquier organización participante, a las que pueden seguir para más información.