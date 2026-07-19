El área triestatal se moviliza para reparar los estragos de las inundaciones repentinas

La limpieza después de la tempestad es el foco principal este domingo, tras las fuertes tormentas eléctricas que azotarán la ciudad de Nueva York y partes del área triestatal con una peligrosa combinación de inundaciones repentinas con vientos fuertes.

Las intensas precipitaciones del sábado convirtieron las calles de SoHo en un río, mientras que las inundaciones dejaron a muchos conductores atrapados en las autopistas más transitadas.

En Woodside, Queens, los bomberos condujeron por medio de las aguas para rescatar a los conductores atrapados en la BQE, y en Flushing, los dueños de casas las tuvieron que limpiar después de que las inundaciones dejaran grandes daños a su paso, informó ABC 7 NY.

No obstante, este domingo hay sol, menos humedad y una mejor calidad de aire en general, ya que la lluvia y las tormentas limpiaron la atmósfera del humo tóxico de los incendios forestales en Canadá. Todavía así, seguirá habiendo suficiente materia en forma de partículas en el aire como para representar un problema para los grupos sensibles.

No obstante, tras las violentas tormentas del sábado, las zonas más afectadas por las inundaciones se enfocarán en las labores de limpieza, ya que la vieja infraestructura de la Gran Manzana volvió a ser puesta a prueba.

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