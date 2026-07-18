Trump y legisladores republicanos exigen aranceles a Canadá por el humo de sus incendios forestales

Los legisladores del Partido Republicano amenazan con sancionar a Canadá y a los funcionarios del gobierno canadiense después de que el humo de los terribles incendios forestales se haya extendido por varias zonas de Estados Unidos, creando neblina y una calidad de aire peligrosa para decenas de millones de estadounidenses.

El presidente Donald Trump culpó al vecino país por el humo que llegaba desde los incendios forestales y expresó que llamaría a Mark Carney, el primer ministro de Canadá, para preguntarle sobre los planes para hacer frente a los incendios.

En una publicación realizada en Truth Social, el mandatario republicano afirmó que el país había sido “invadido” por aire contaminado. “[El] costo de esta contaminación debe necesariamente sumarse a los aranceles que Canadá está pagando actualmente”, manifestó.

We are holding Canada responsible for the fact that they are not properly maintaining their Forests, and Brush therein, and the United States is being unnecessarily invaded by filthy, polluted, and unhealthy air, the quality of which is dangerous, and totally unacceptable! I will? pic.twitter.com/7cvCoHcXFO — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 17, 2026

Esto sucede después de que el senador republicano por Ohio, Bernie Moreno, anunciara que presentaría un proyecto de ley la semana que viene para sancionar a Canadá y a sus funcionarios responsables de “la atrocidad”. En un comunicado, aseveró que el gobierno canadiense no había invertido en métodos de prevención de incendios forestales, como el raleo de bosques, la reducción de combustible, las quemas controladas y una aplicación más efectiva de la ley contra el incendio provocado. Ohio comparte frontera marítima con la provincia canadiense de Ontario, informó The Guardian.

Cuatro miembros republicanos de la Cámara de Representantes de Michigan, otra entidad cerca de la frontera norte de EE.UU. con Canadá, escribieron al primer ministro para decirle lo siguiente: “Si Canadá no gestiona sus bosques para prevenir estos incendios, Estados Unidos buscará otras alternativas y actuará por su cuenta para proteger a su gente”.

Al ser cuestionado sobre las acusaciones por parte de Estados Unidos, Carney dijo en una rueda de prensa que “combatir el cambio climático es responsabilidad de todos los países, incluidos los Estados Unidos”.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, declaró que EE.UU. podría ofrecer más ayuda para combatir los incendios, tal como Canadá lo ha hecho en el pasado con su vecino. “Quizás, en lugar de quejarse, deberían enviar apoyo, enviar ayuda”, dijo Ford. “Porque nosotros hemos hecho exactamente lo mismo por nuestros amigos estadounidenses, y eso es lo que se debe hacer”.

Asimismo, los incendios forestales desolan Estados Unidos, en lo que el Centro Nacional Interagencial de Incendios considera un año con una actividad superior a la media. En lo que va de 2026, más de 5,740 millas cuadradas de territorio estadounidense se han calcinado a causa de incendios forestales, un 31% más que el promedio de los últimos 10 años hasta la fecha. La superficie de la nación quemada anualmente en la década 2020 —promediada por una década— es ahora más del doble que hace 30 años.

Al norte de Minnesota, se han quemado más de 63,000 acres, mientras se reportan incendios forestales en Oregon, Washington e Idaho, lo que contribuye al humo con el que los canadienses también deben lidiar, ya que la niebla de los incendios forestales de EE.UU. se desplaza hacia el norte y afecta la calidad del aire.

El incendio más grande de Canadá, cerca del remoto parque provincial de Wabakimi en Ontario, se extiende por 318,812 hectáreas. Es uno de los 191 grandes incendios fuera de control que seguían activos.

Miles han sido evacuados de la provincia y al menos una comunidad de las Primeras Naciones ha sido arrasada por el fuego. El miércoles, Toronto, también en medio de una ola de calor sin precedentes, registró la peor calidad del aire del mundo.

Se estima que ha reducido a cenizas casi 6 millones de acres, menos de una cuarta parte de la superficie consumida por los incendios forestales cuando el humo de los incendios forestales canadienses cubrió EEUU. por última vez en 2023.

El calentamiento global, causado por la actividad humana, provoca veranos más cálidos y secos, lo que intensifica la actividad de los incendios forestales, haciéndolos más intensos, frecuentes y extensos. Aparte, se ha podido observar una tendencia creciente a que la temporada de incendios forestales, que forma parte del ciclo natural, se prolongue más.

En este sentido, hay que tener en cuenta que Estados Unidos es, con diferencia, el mayor productor del mundo de petróleo y gas, e históricamente ha emitido más gases de efecto invernadero que cualquier otro país, lo que lo convierte en parte del problema de la crisis climática actual.

En lo que va de su segundo mandato, Trump ha dado un fuerte golpe a la política climática estadounidense, impulsando la industria nacional de combustibles fósiles y, a la vez, reduciendo drásticamente las protecciones y regulaciones ambientales para ampliar la exploración de petróleo y gas, y reactivando el sector del carbón. Además, atacó a las industrias de energías renovables, bloqueando millones de dólares en fondos destinados a proyectos de energía limpia, y las leyes estatales que abordan la contaminación.

Estas medidas se producen en un momento en que el gobierno republicano ha reprimido la investigación climática y desmanteló agencias importantes a través de despidos masivos de empleados federales en campos con la labor climática y de conservación, el pronóstico del tiempo y el monitoreo de la vida silvestre.

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