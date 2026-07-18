Videos muestran impacto de las inundaciones en Nueva York y Nueva Jersey; dejan rescates, caos vial y miles de vuelos afectados

Las intensas tormentas que azotaron este sábado el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey provocaron severas inundaciones repentinas, rescates de automovilistas, interrupciones en el transporte terrestre y aéreo, además de decenas de videos en redes sociales en los que se observa la magnitud de la emergencia.

Las imágenes difundidas por distintos medios locales muestran calles convertidas en ríos, vehículos atrapados por el agua y personas desplazándose con el nivel del agua hasta la cintura en diversos puntos de la región.

De acuerdo con ABC7NY, algunos de los videos más impactantes fueron grabados en Newark, donde un conductor tuvo que avanzar entre el agua para ponerse a salvo, mientras que otras publicaciones evidenciaron inundaciones en Queens y en tramos de las autopistas Whitestone y Clearview, donde varios automovilistas quedaron varados.

A man was seen wading through waist-high water after storms brought flooding to Newark and across much of the Tri-State area. More: https://t.co/zYFzyuyPNh pic.twitter.com/4rSUVsQ2sV — Eyewitness News (@ABC7NY) July 18, 2026

Las lluvias comenzaron a intensificarse alrededor del mediodía y dieron paso a múltiples alertas por inundaciones repentinas que permanecieron activas durante gran parte del día y la noche. Las autoridades insistieron en que la población evitara ingresar a carreteras o edificios inundados debido al riesgo que representa la rápida crecida del agua.

BREAKING | Flash Flooding Across NYC



Heavy rain is causing flash flooding and flooded streets across New York City. Get real-time updates with Citizen. ? pic.twitter.com/fF1DAWZyyD — Citizen NYC (@CitizenAppNYC) July 18, 2026

Los servicios de emergencia, indicó PIX 11, rescataron al menos cinco automóviles atrapados por las inundaciones en la intersección de Frelinghuysen Avenue y McClellan Avenue, en Newark. Policías y bomberos evacuaron a conductores y pasajeros después de recibir varias llamadas al 911, sin que se reportaran personas lesionadas.

Las autoridades de Nueva Jersey reiteraron el llamado a no intentar cruzar zonas anegadas. La Policía Estatal recordó que apenas 15 centímetros de agua en movimiento pueden tumbar a un adulto, mientras que unos 30 centímetros son suficientes para arrastrar un automóvil pequeño.

Flash flooding inundated parts of the city Saturday as powerful thunderstorms swept through. In Queens, an entrance to the Roosevelt Avenue-Jackson Heights subway station was flooded. Heavy rain sent water pouring into the station, leaving commuters wading through flooded? pic.twitter.com/hpZ9H2XWqk — Eyewitness News (@ABC7NY) July 18, 2026

Los videos compartidos durante el día también reflejaron los problemas en la infraestructura de transporte. De acuerdo con Gothamist, varias autopistas registraron cierres debido a las inundaciones, entre ellas la Brooklyn-Queens Expressway, la Long Island Expressway y la Clearview Expressway.

Asimismo, imágenes captadas en estaciones del metro mostraron filtraciones de agua cayendo sobre andenes y vías, afectando parcialmente el servicio en distintas líneas.

En el sistema ferroviario, ABC7NY reportó que NJ Transit suspendió o modificó operaciones en algunas rutas, mientras que los trenes de las líneas Northeast Corridor y North Jersey Coast evitaron temporalmente la estación del Aeropuerto Internacional Newark Liberty debido a las inundaciones.

Saturday's strong storms caused flooding on the streets of SoHo in Manhattan. More: https://t.co/zYFzyuyPNh pic.twitter.com/1fZsHxcnjw — Eyewitness News (@ABC7NY) July 18, 2026

De acuerdo con datos difundidos por el medio, más de 1,000 vuelos fueron cancelados y más de 4,000 registraron retrasos en el noreste de Estados Unidos como consecuencia de las tormentas eléctricas. Entre los aeropuertos con mayores afectaciones figuraron LaGuardia, John F. Kennedy y Newark, además de otras terminales de la región donde la Administración Federal de Aviación suspendió temporalmente operaciones por la actividad eléctrica.

El Departamento de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York había activado de manera preventiva su Plan de Emergencia contra Inundaciones Repentinas. Detalló Norwood News que brigadas municipales realizaron trabajos de limpieza de alcantarillas, reforzaron los equipos de respuesta y mantuvieron recursos especializados en estado de alerta para atender posibles incidentes.

Las autoridades meteorológicas habían advertido que algunas zonas podrían recibir entre cinco y 10 centímetros de lluvia, con precipitaciones de hasta cinco centímetros por hora durante los episodios más intensos, suficientes para saturar los sistemas de drenaje y provocar inundaciones rápidas en calles, pasos a desnivel y carreteras.

Subway passengers tiptoed around flooding on the E subway platform at Court Square in Queens, which already seemed hard to navigate because of ongoing maintenance. More: https://t.co/zYFzyuyPNh pic.twitter.com/6x5VALNsb2 — Eyewitness News (@ABC7NY) July 18, 2026

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió a la población mantenerse informada y modificar sus planes de ser necesario, mientras que funcionarios de emergencias recomendaron refugiarse en cuanto se escucharan truenos y evitar cualquier desplazamiento por áreas inundadas.

New Yorkers: the first wave of storms has passed over our city, but we're not in the clear.



Two more rounds of rain and thunderstorms are expected tonight, the first beginning around 6 p.m. and the second closer to midnight.



Please continue to exercise caution. If rainfall? https://t.co/EL0XYwbAPV — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 18, 2026

Además de la lluvia, la región enfrentó durante la mañana condiciones de mala calidad del aire debido al humo procedente de los incendios forestales en Canadá, aunque los meteorólogos señalaron que las precipitaciones contribuirían posteriormente a disipar esa contaminación atmosférica.

In Queens, a firetruck had to drive through water deep enough to float an SUV so firefighters could rescue drivers stranded on the hood of a truck. More: https://t.co/Ldm4RLDfiA pic.twitter.com/fbh2CPr5tv — Eyewitness News (@ABC7NY) July 18, 2026

Floodwater drenches the E Train subway station at Court Square, amid major storms in the area. pic.twitter.com/zHjbIwLy7Q — Eyewitness News (@ABC7NY) July 19, 2026

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