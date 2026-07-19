Mbappé vaticina que Messi anotará gol en la final del Mundial 2026 ante España

Kylian Mbappé anticipó que Lionel Messi marcará en la final del Mundial 2026 ante España y aseguró que el capitán argentino “siempre aparece” en los partidos decisivos.

Tras la derrota de Francia frente a Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami en el partido por el tercer lugar y donde anotó dos goles, Mbappé analizó su actuación en el torneo y el momento de su selección.

También habló sobre Messi y su carrera mano a mano por el campeonato de goleo. Tanto el histórico como el de Estados Unidos, México y Canadá.

Consultado por la definición entre Argentina y España, Mbappé no dudó en elogiar a Messi y se animó a proyectar el desenlace. “Yo lo digo: Leo siempre está ahí. Mañana va a meter un gol, eso es seguro”, afirmó.

?EL MOMENTO DE 'KIKI' CON TUCHEL Y SU PROFECÍA SOBRE MESSI ?



Un Kylian Mbappé? con la mirada perdida tras perder el Tercer Lugar, tuvo un emotivo reencuentro con su ex DT en el PSG y habló de su carrera con 'Leo' por la Bota de Oro del Mundial 2026. ???



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El delantero reconoció que la derrota fue dura, pero destacó que su rendimiento individual le permitió alcanzar cifras históricas en la Copa del Mundo.

“Yo solo trato de ayudar a mi equipo”, explicó al repasar sus diez tantos en esta edición y los 22 que ya acumula en Mundiales.

Sin embargo, hubiese cambiado toda la gloria individual por la colectiva. Mbappé admitió que el récord lo toma con naturalidad: “Me hubiera gustado no ser el máximo goleador de la historia, pero jugar la final de mañana”.

También respaldó al entrenador Didier Deschamps y valoró el esfuerzo del plantel francés, que quedó fuera de la final pese a su reacción ofensiva en los últimos partidos.

“Creo que está bien por todo lo que es el legado, y cuando me retire poder decir que fui uno de esos. Pero hoy, esa no es la primera cosa que se me pasa por la cabeza”, dijo.

Mbappé metió doblete en uno de los mejores partidos de la historia de los Mundiales por el tercer puesto. Francia terminó hincando rodilla 4-6 ante Inglaterra.



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