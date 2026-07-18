Mundial 2026: ¿Cuánto valen las plantillas de Argentina y España?

La final del Mundial 2026 no solo enfrentará a dos de las selecciones más exitosas del planeta, sino también a dos plantillas con un importante valor de mercado.

España llega al partido decisivo con un plantel tasado en 1,220 millones de euros, mientras que Argentina presenta una nómina valorada en 807,5 millones de euros, de acuerdo con las estimaciones del portal especializado Transfermarkt.

España supera ampliamente a Argentina en valor de mercado

La Roja afronta la final con la segunda plantilla más valiosa del torneo, pese a que dejó en el camino a Francia, cuyo plantel era superior en cotización.

Argentina, por su parte, también rompió los pronósticos al eliminar a Inglaterra en semifinales, una selección que llegaba con una valoración mayor que la Albiceleste.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará ahora repetir la hazaña frente a una España que domina ampliamente el apartado económico.

Lamine Yamal lidera la lista de futbolistas más valiosos

En el análisis individual, Lamine Yamal encabeza el ranking con un valor de 200 millones de euros, consolidándose como el jugador más cotizado de la final.

El segundo puesto también pertenece a España gracias a Pedri, cuyo valor alcanza los 150 millones de euros.

Argentina responde con cuatro futbolistas entre los más valiosos del encuentro:

Julián Álvarez (100 millones)

Enzo Fernández (90 millones)

Lautaro Martínez (85 millones)

Nico Paz (80 millones)

Mientras tanto, España coloca además a Pau Cubarsí (80 millones), Dani Olmo (60 millones) y tres futbolistas valorados en 50 millones de euros: Marc Cucurella, Rodrigo Hernández y Ferran Torres.

Aunque continúa siendo el máximo goleador del Mundial 2026 y una de las máximas leyendas del fútbol, Lionel Messi tiene un valor de mercado estimado en 15 millones de euros, muy por debajo de las jóvenes figuras que protagonizan la final.

Valor de mercado de las plantillas finalistas del Mundial 2026 (millones de euros) España Valor (€M) Argentina Valor (€M) Lamine Yamal 200 Julián Álvarez 100 Pedri González 150 Enzo Fernández 90 Pau Cubarsí 80 Lautaro Martínez 85 Martín Zubimendi 75 Nico Paz 80 Dani Olmo 60 Alexis Mac Allister 70 Marc Cucurella 50 Cristian Romero 45 Rodrigo Hernández 50 Valentín Barco 40 Ferran Torres 50 Giuliano Simeone 40 Joan García 45 Lisandro Martínez 40 Álex Baena 40 Exequiel Palacios 25 Nico Williams 40 Marco Senesi 25 Eric García 40 José Manuel López 25 Marc Pubill 35 Nico González 22 Pedro Porro 35 Facundo Medina 18 David Raya 30 Nahuel Molina 15 Yéremy Pino 30 Thiago Almada 15 Fabián Ruiz 30 Lionel Messi 15 Gavi 30 Rodrigo de Paul 14 Víctor Muñoz 30 Emiliano Martínez 12 Mikel Merino 25 Giovanni Lo Celso 8 Mikel Oyarzabal 25 Gerónimo Rulli 6 Unai Simón 22 Leandro Paredes 5 Marcos Llorente 20 Gonzalo Montiel 4.5 Alejandro Grimaldo 20 Nicolás Tagliafico 4 Aymeric Laporte 8 Juan Musso 3 Borja Iglesias 2.8 Nicolás Otamendi 1

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