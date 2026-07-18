Mundial 2026: ¿Cuánto valen las plantillas de Argentina y España?

La plantilla de España pasa los 1,000 millones de dólares, mientras que Argentina pasa de los $800 millones

España es una de las selecciones de más valor en el Mundial 2026.

Argentina tiene una plantilla de más de $800 millones. Crédito: Frank Franklin II | AP

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Por  Reinaldo Oliveros

La final del Mundial 2026 no solo enfrentará a dos de las selecciones más exitosas del planeta, sino también a dos plantillas con un importante valor de mercado. 

España llega al partido decisivo con un plantel tasado en 1,220 millones de euros, mientras que Argentina presenta una nómina valorada en 807,5 millones de euros, de acuerdo con las estimaciones del portal especializado Transfermarkt.

España supera ampliamente a Argentina en valor de mercado

La Roja afronta la final con la segunda plantilla más valiosa del torneo, pese a que dejó en el camino a Francia, cuyo plantel era superior en cotización.

Argentina, por su parte, también rompió los pronósticos al eliminar a Inglaterra en semifinales, una selección que llegaba con una valoración mayor que la Albiceleste.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará ahora repetir la hazaña frente a una España que domina ampliamente el apartado económico.

Lamine Yamal lidera la lista de futbolistas más valiosos

En el análisis individual, Lamine Yamal encabeza el ranking con un valor de 200 millones de euros, consolidándose como el jugador más cotizado de la final.

El segundo puesto también pertenece a España gracias a Pedri, cuyo valor alcanza los 150 millones de euros.

Argentina responde con cuatro futbolistas entre los más valiosos del encuentro:

  • Julián Álvarez (100 millones)
  • Enzo Fernández (90 millones)
  • Lautaro Martínez (85 millones)
  • Nico Paz (80 millones)

Mientras tanto, España coloca además a Pau Cubarsí (80 millones), Dani Olmo (60 millones) y tres futbolistas valorados en 50 millones de euros: Marc Cucurella, Rodrigo Hernández y Ferran Torres.

Aunque continúa siendo el máximo goleador del Mundial 2026 y una de las máximas leyendas del fútbol, Lionel Messi tiene un valor de mercado estimado en 15 millones de euros, muy por debajo de las jóvenes figuras que protagonizan la final.

Valor de mercado de las plantillas finalistas del Mundial 2026 (millones de euros)

España Valor (€M) Argentina Valor (€M)
Lamine Yamal200Julián Álvarez100
Pedri González150Enzo Fernández90
Pau Cubarsí80Lautaro Martínez85
Martín Zubimendi75Nico Paz80
Dani Olmo60Alexis Mac Allister70
Marc Cucurella50Cristian Romero45
Rodrigo Hernández50Valentín Barco40
Ferran Torres50Giuliano Simeone40
Joan García45Lisandro Martínez40
Álex Baena40Exequiel Palacios25
Nico Williams40Marco Senesi25
Eric García40José Manuel López25
Marc Pubill35Nico González22
Pedro Porro35Facundo Medina18
David Raya30Nahuel Molina15
Yéremy Pino30Thiago Almada15
Fabián Ruiz30Lionel Messi15
Gavi30Rodrigo de Paul14
Víctor Muñoz30Emiliano Martínez12
Mikel Merino25Giovanni Lo Celso8
Mikel Oyarzabal25Gerónimo Rulli6
Unai Simón22Leandro Paredes5
Marcos Llorente20Gonzalo Montiel4.5
Alejandro Grimaldo20Nicolás Tagliafico4
Aymeric Laporte8Juan Musso3
Borja Iglesias2.8Nicolás Otamendi1

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