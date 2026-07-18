Mundial 2026: ¿Cuánto valen las plantillas de Argentina y España?
La plantilla de España pasa los 1,000 millones de dólares, mientras que Argentina pasa de los $800 millones
La final del Mundial 2026 no solo enfrentará a dos de las selecciones más exitosas del planeta, sino también a dos plantillas con un importante valor de mercado.
España llega al partido decisivo con un plantel tasado en 1,220 millones de euros, mientras que Argentina presenta una nómina valorada en 807,5 millones de euros, de acuerdo con las estimaciones del portal especializado Transfermarkt.
España supera ampliamente a Argentina en valor de mercado
La Roja afronta la final con la segunda plantilla más valiosa del torneo, pese a que dejó en el camino a Francia, cuyo plantel era superior en cotización.
Argentina, por su parte, también rompió los pronósticos al eliminar a Inglaterra en semifinales, una selección que llegaba con una valoración mayor que la Albiceleste.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará ahora repetir la hazaña frente a una España que domina ampliamente el apartado económico.
Lamine Yamal lidera la lista de futbolistas más valiosos
En el análisis individual, Lamine Yamal encabeza el ranking con un valor de 200 millones de euros, consolidándose como el jugador más cotizado de la final.
El segundo puesto también pertenece a España gracias a Pedri, cuyo valor alcanza los 150 millones de euros.
Argentina responde con cuatro futbolistas entre los más valiosos del encuentro:
- Julián Álvarez (100 millones)
- Enzo Fernández (90 millones)
- Lautaro Martínez (85 millones)
- Nico Paz (80 millones)
Mientras tanto, España coloca además a Pau Cubarsí (80 millones), Dani Olmo (60 millones) y tres futbolistas valorados en 50 millones de euros: Marc Cucurella, Rodrigo Hernández y Ferran Torres.
Aunque continúa siendo el máximo goleador del Mundial 2026 y una de las máximas leyendas del fútbol, Lionel Messi tiene un valor de mercado estimado en 15 millones de euros, muy por debajo de las jóvenes figuras que protagonizan la final.
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