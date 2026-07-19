Primer ministro de Irak concluye viaje a EE.UU. con 48 acuerdos concretados

El primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, finalizó su primera visita oficial a Estados Unidos con la firma de 48 acuerdos y memorandos de entendimiento bilaterales para establecer una cooperación financiera e industrial entre instituciones públicas y privadas iraquíes y corporaciones estadounidenses.

“La visita se centró en el lanzamiento de una alianza económica integral y diversificada para apoyar la economía iraquí, ampliar las oportunidades de inversión, revitalizar el mercado laboral local y diversificar los recursos”, declaró el alto funcionario iraquí en un comunicado.

Cooperación institucional y encuentros empresariales

La delegación liderada por Al Zaidi sostuvo reuniones de trabajo con los secretarios de Defensa, Tesoro y Energía, además de representantes del Congreso y del Senado. Estas sesiones abordaron el fortalecimiento institucional en áreas de seguridad, finanzas y política exterior, informó EFE.

En el ámbito comercial, Al Zaidi coordinó mesas de diálogo con directivos del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y empresas tecnológicas y energéticas como Chevron, ExxonMobil, Honeywell, Google y JPMorgan Chase.

Los convenios suscritos se concentran en infraestructura petrolera, desarrollo tecnológico y servicios financieros, enfocados en incrementar la capacidad de refinación y abrir nuevos mercados de exportación para el crudo iraquí.

Acuerdos políticos y seguridad fronteriza

El viaje oficial incluyó una reunión en la Casa Blanca con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ambos mandatarios ratificaron la transición hacia un modelo de cooperación estratégica de largo plazo en Oriente Medio.

Entetanto, la administración Trump enfatizó la importancia del desarme de los grupos armados que operan en territorio iraquí. Al respecto, las autoridades de Bagdad ratificaron el 30 de septiembre como la fecha límite definitiva para la entrega de armamento al Estado, coincidiendo con la conclusión de las operaciones de la coalición internacional liderada por Washington.

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