EE.UU. mantiene ataques contra Irán y Jamenei advierte que Washington recibirá “lecciones inolvidables”

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, acusó este sábado a Estados Unidos de incumplir de manera reiterada el memorando de entendimiento suscrito entre ambos países y aseguró que la continuidad de los ataques estadounidenses confirma que Washington no es un socio confiable. En medio de la escalada militar, advirtió que la República Islámica y sus aliados responderán si la ofensiva persiste.

A través de un mensaje difundido por la televisión estatal y sus redes sociales, Jamenei sostuvo que las acciones de Estados Unidos evidencian la inutilidad de los compromisos asumidos por la Casa Blanca. Afirmó que los recientes acontecimientos demuestran la “falta de fiabilidad” de Washington y reflejan lo que calificó como su verdadero comportamiento frente a Irán.

Las declaraciones se producen mientras Estados Unidos mantiene desde la semana pasada una campaña de bombardeos sobre ciudades del sur iraní. La ofensiva comenzó después de que el presidente estadounidense Donald Trump diera por terminado el memorando firmado a mediados de junio, argumentando que Teherán había atacado buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

Today at 6 p.m. ET, U.S. forces began launching new airstrikes against Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are designed to further degrade Iran’s ability to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz and swiftly punish Islamic Revolutionary Guard? — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026

Además de los bombardeos, Washington restableció el martes el bloqueo naval contra Irán, pocos días después de que las autoridades iraníes anunciaran nuevamente el cierre del estratégico paso marítimo, una medida que incrementó la tensión en la región.

Frente a este escenario, Jamenei señaló que, si Washington insiste en mantener el conflicto, deberá afrontar las consecuencias de las acciones de Irán y de sus aliados del denominado Eje de la Resistencia, entre ellos Hezbolá y los hutíes de Yemen, quienes tienen preparadas “lecciones inolvidables” para el país.

El dirigente iraní también hizo un llamado a preservar la unidad interna y pidió evitar divisiones políticas y sociales en un momento que describió como crítico ante lo que consideró una amenaza proveniente de un “enemigo criminal y astuto”.

Asimismo, el viceministro de Exteriores iraní Kazem Gharibabadi anunció la suspensión de los compromisos asumidos por Teherán dentro del memorando de entendimiento, y sostuvo que Estados Unidos dejó de cumplir las obligaciones establecidas en el acuerdo.

Por su parte, el portavoz de la diplomacia iraní, Ismail Baghaei, acusó a Washington de presionar a embarcaciones para utilizar una ruta distinta a la autorizada por Irán en el estrecho de Ormuz, una práctica que, según aseguró, vulnera las condiciones pactadas en el memorando.

El líder supremo iraní no reaparecerá mientras continúe la guerra

Mojtaba Jamenei permanecerá alejado de la vida pública hasta que disminuya la tensión con Estados Unidos e Israel, de acuerdo con una fuente oficial citada este sábado por la agencia rusa TASS.

La fuente explicó que la decisión responde a razones de seguridad y precisó que el gobierno iraní espera una estabilización de la situación antes de que el líder supremo retome su agenda pública.

On July 16, U.S. forces successfully destroyed the Chah Bahar Shahid Kalantari Port surveillance tower, part of a maritime surveillance network along Iran’s Gulf of Oman coastline used for decades by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) to track and target commercial? pic.twitter.com/CgBNvgOFf9 — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 17, 2026

Jamenei no ha participado en actos oficiales desde que asumió el liderazgo de la República Islámica en marzo, tras el asesinato de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, ocurrido el pasado 28 de febrero durante el conflicto.

Incluso estuvo ausente en los funerales públicos del exlíder, a los que sí asistieron sus otros tres hijos.

Según la misma fuente, una de las primeras reuniones internacionales que podría sostener una vez que reaparezca sería con el presidente ruso Vladímir Putin, considerado por Teherán como uno de sus principales aliados.

Desde Moscú, el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, criticó la reanudación de los ataques estadounidenses contra Irán y sostuvo que esas acciones dificultan cualquier posibilidad de retomar el entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán.

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