Panel de Fiscal Especial Independiente amplía pesquisa sobre corrupción para incluir a secretario de la Gobernación de Puerto Rico

NUEVA YORK – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, le restó peso a la resolución del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) para ampliar la investigación por supuesta corrupción a Francisco Domenech, su jefe de Gabinete, ya que la pesquisa trata sobre los mismos hechos sobre los que el organismo estaba indagando.

“La resolución emitida es el resultado esperado luego de que la Presidenta del PFEI remitió la información adicional que había recibido y referido al proceso que ya estaba en curso. La expansión de la jurisdicción trata sobre los mismos hechos que ya han sido objeto de amplia discusión pública y sobre la que he manifestado mi respaldo a que se investigue cabalmente por el foro correspondiente”, dijo González en unas declaraciones escritas este viernes.

La primera mandataria sostuvo que todas las alegaciones contra Domenech, así como contra la subsecretaria de la Gobernación, Itza García, deben investigarse de manera objetiva.

“Siempre he sido consistente en que todas las alegaciones deben ser investigadas en su totalidad y así despejar y aclarar todos los hechos. El PFEI se creó para ser un ente que evalúa la evidencia de manera objetiva, imparcial y respetando el debido proceso de ley”, argumentó la también presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Estoy segura de que el secretario y la subsecretaria de la Gobernación cooperarán con todo el proceso para que no quede sombra de duda una vez finalizada la investigación”.

González adelantó que se estaría reuniendo en los próximos días con ambos para determinar la mejor forma de manejar lo relacionado con la pesquisa y que no se afecten los procesos desde la secretaría de la Gobernación.

“De la misma forma discutiré próximamente con los dos funcionarios como mejor atender estos asuntos procurando que no se afecte y no de distraiga el trámite y mensaje de nuestra obra. Igual con el volumen de trabajo que se maneja desde la secretaria de la gobernación, mientras este proceso se lleve a cabo”, indicó.

“Esto no me desenfocará de mi función ni del cumplimiento de la agenda de servicio al pueblo de Puerto Rico”, puntualizó González.

Este viernes, la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) informó que Domenech y García serán incluidos en las investigaciones que realiza la entidad por presuntas acciones ilegales y antiéticas relacionadas con una Solicitud de Propuesta (RFP) en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

“Tras la petición de las fiscales especiales independientes Fabiola Acarón Porrata Doria e Ileana Agudo Calderón, el Panel del FEI autorizó una ampliación de la investigación en el caso relacionado con exfuncionarios de la OGPe, para incluir al licenciado Francisco J. Domenech, secretario de la Gobernación, y a la licenciada Itza García, subsecretaria de la Gobernación”, lee el documento al que hacen referencia medios locales como El Nuevo Día.

La Opfei explicó que la expansión de la indagatoria busca determinar si los funcionarios cometieron actos ilegales o violaciones administrativas.

“Ello, con el propósito de determinar la responsabilidad legal, si alguna, en el ámbito penal y/o administrativo de estos funcionarios. Conforme al Artículo 11 de la Ley Núm. 2-1988, según enmendada, conocida como Ley del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, el Panel autorizo lo solicitado”, especifica otra parte del escrito.

Las fiscales tendrán 45 días para realizar la nueva investigación de forma simultánea.

La oficina agregó que el pedido para ampliar la pesquisa está vinculada a nueva información obtenida dentro de las gestiones investigativas de las fiscales.

Inicialmente, Opfei había decidido designar FEIs al exsecretario auxiliar de la OGPe Norberto Almodóvar Vélez y a la exjefa de personal Charlene Neuman Rivera por intervenciones indebidas en un proceso competitivo.

La acción se dio luego de que el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, entregara al Departamento de Justicia información que vinculaba a Domenech y a otros miembros del equipo de González con actos de corrupción pública e intromisiones indebidas asociadas a la evaluación de un contrato con fondos federales para favorecer a una compañía.

En respuesta, Domenech, quien rechazó las denuncias, presentó declaraciones juradas en las que implicaba al renunciante secretario en un esquema para beneficiar desde el DDEC a compañías asociadas al bufete de su abuelo Reichard & Escalera LLC.

El secretario de la Gobernación también involucró a la esposa de Negrón Reichard en los señalamientos bajo el alegato de que el entonces secretario no se inhibió en una solicitud de decreto ante la Oficina de Incentivos del DDEC que la beneficiaba.

Estos alegatos también los está examinando la oficina del FEI.

Tras conocerse de la ampliación de la investigación, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, pidió a Domenech y a García que renunciaran a sus posiciones.

“Por consideraciones derivadas de la prudencia y la decencia, resulta incompatible que Francisco Domenech e Itza García permanezcan en sus puestos siendo tarjeta de una investigación por corrupción y conducta antiética”, compartió ayer el vicepresidente del PNP por sus redes.

“Si aprecian a la gobernadora, se retiran ellos mismos. Si no lo hacen, la gobernadora debe actuar. Los poderes concedidos en la OE-2025-008 se tornan INSOSTENIBLES en manos de quienes enfrentan tan graves señalamientos”, añadió.

La orden ejecutiva que menciona Rivera Schatz es una firmada por González en la que se establecen las funciones, deberes y responsabilidades del secretario de la Gobernación.

A esta controversia se sumó otra relacionada con la cancelación por parte del Departamento de Justicia del destaque de nueve fiscales auxiliares que trabajan para el Senado de Puerto Rico y cuyas extensiones habían sido autorizadas desde el 1 de julio pasado al 31 de diciembre próximo.

Según Rivera Schatz, los licenciados estaban directamente relacionados con la investigación que ese cuerpo legislativo realiza sobre las ejecutorias de Domenech y de García.

La situación que enfrenta el gobierno de Puerto Rico bajo el PNP ha dejado al descubierto nuevamente las divisiones dentro de la colectividad que no se limitan a Rivera Schatz y a González.

Ayer, el presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico, Luis Dávila Pernás, al analizar los continuos escándalos en la Administración González, la tildó de “organización criminal”.

El también comentarista declaró, como parte de su intervención en el programa “Primera Pregunta”, de Telemundo, que una de las afectadas fue su hermana Cristina I. Dávila Pernas, quien laboraba como asesora legislativa de Rivera Schatz.

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