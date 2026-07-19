Tiroteo en Tucson deja nueve heridos; presunto atacante fue baleado por la policía

Nueve personas resultaron heridas durante un tiroteo registrado la madrugada del domingo en el centro de Tucson, Arizona, mientras que el presunto responsable fue baleado por un agente de policía tras un enfrentamiento con las autoridades y permanece hospitalizado con heridas de gravedad.

El Departamento de Policía de Tucson informó que el incidente ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando agentes que patrullaban la zona escucharon múltiples disparos y se dirigieron de inmediato hacia el lugar.

Según explicó en una rueda de prensa Frank Magos, portavoz de la policía local, los oficiales localizaron al sospechoso, un hombre adulto, y le dieron “órdenes repetidas” antes de que uno de los agentes abriera fuego e hiriera al individuo, según recogió CBS News.

Los servicios de emergencia atendieron en el lugar tanto al sospechoso como a las nueve víctimas antes de trasladarlos a distintos hospitales. Magos indicó que la mayoría de los heridos recibió impactos de bala en las extremidades y que todos fueron ingresados en estado crítico.

Sospechoso identificado

Las autoridades no han revelado la identidad del sospechoso, aunque confirmaron que ya conocen quién es. Tampoco divulgaron los nombres de las víctimas, pero señalaron que todas son personas adultas.

La policía aún no ha determinado las circunstancias que desencadenaron el ataque ni el posible móvil del tiroteo. “Todavía no hemos llegado a esa conclusión”, respondió Magos al ser consultado sobre si el sospechoso fue quien hirió a las nueve personas o cuántos agentes dispararon durante la intervención.

La investigación penal quedó a cargo de la Oficina del Sheriff del Condado de Pima, mientras que el Departamento de Policía de Tucson abrió una investigación administrativa sobre el agente que disparó contra el presunto atacante.

Las autoridades informaron además que todos los policías que respondieron a la emergencia llevaban cámaras corporales y advirtieron que, debido a la magnitud de la escena, la investigación “llevará bastante tiempo”.