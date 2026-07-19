Travis Scott estuvo involucrado en un incidente en un club, según reportes

El rapero Travis Scott estuvo involucrado en una pelea con botellas en un exclusivo club privado Zero Bond, en Nueva York, según informó Page Six.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Page Six, el rapero estaba disfrutando de un show del rapero 50 Cent en el mencionado club. Scott supuestamente notó que otros invitados lo estaban grabando.

Cuando el rapero y su equipo se acercaron a los invitados, la situación se puso tensa y de un momento a otro se generó un altercado en el que empezaron a lanzarse botellas. Según Page Six, no se sabe si Travis Scott formó parte de la pelea.

Según informaron, el altercado terminó rápido; solo intervinieron los guardias de seguridad del club y no se vieron involucrados ni la policía ni los paramédicos. Luego, el show de 50 Cent continuó tras el altercado.

Esta no es la primera vez que Scott se ve involucrado en una pelea de este tipo. De acuerdo con Page Six, Travis Scott estuvo involucrado en altercados en la fiesta blanca de Michael Rubin y en una glamurosa fiesta posterior a la gala de amfAR en un yate.

Hasta el momento, los dueños del club ni el equipo del rapero se han pronunciado al respecto. Travis Scott ha trabajado en su próximo álbum musical luego de “Utopía”. Además, debutó en el cine con su participación en “The Odyssey”, la adaptación del poema épico fue dirigida por Christopher Nolan y se convirtió en una de las películas más taquilleras del año.

Scott interpreta a un bardo, un poeta-cantor que componía e interpretaba relatos épicos sobre dioses y héroes en la mitología griega. Su elección trajo críticas por parte del público. Ante eso, Nolan explicó la razón por la que decidió elegir a un rapero para interpretar este personaje.

“Lo elegí porque quería hacer un guiño a la idea de que esta historia se ha transmitido como poesía oral, que es análoga al rap”, dijo Nolan en una entrevista con la revista Time.

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