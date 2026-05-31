Italia prohibió los conciertos de Kanye West y Travis Scott

El rapero Kanye West sigue enfrentándose a la prohibición de sus conciertos en Europa. Ahora, Italia se une a la lista de países que han prohibido su show. Esta prohibición llegó al mismo tiempo que el estadounidense de 48 años se presentó en Países Bajos.

Además del show de Kanye West, Italia también canceló la presentación de Travis Scott. El exesposo de Kim Kardashian iba a ser la cabeza del cartel del Festival Hellwat en el RCF Arena de Reggio Emilia, al norte de Italia; el 18 de julio.

Por otro lado, el exesposo de Kylie Jenner iba a presentarse en el mismo recinto, pero el 17 de julio. Lo que alegan las autoridades de Italia es que no hay condiciones de seguridad para hacer estos shows.

Según “Variety”, Salvatore Angieri, prefecto de Reggio Emilia, explicó que recibió muchas solicitudes de cancelación de la presentación de West por parte de la comunidad judía de la ciudad, grupos de resistencia antifascista, sindicatos y políticos.

Por otro lado, la organización del festival ha asegurado que siguen trabajando para que se pueda dar la presentación de West. Incluso, publicaron un comunicado en su cuenta de Instagram.

Los shows de West también han sido cancelados en otros países: Reino Unido, Francia, Suiza y Polonia. Estas cancelaciones están relacionadas con los comentarios a favor de los nazis que ha hecho el rapero.

Hace meses se explicó que en Francia la cancelación fue hecha por el mismo West luego de que se hiciera público que el país estaba considerando prohibir su presentación. En ese momento, el rapero dijo: “Tras mucha reflexión, he decidido posponer mi concierto en Marsella, Francia, hasta nuevo aviso. Sé que lleva tiempo comprender la sinceridad de mi compromiso de enmendar mis errores. Asumo toda la responsabilidad por lo que me corresponde, pero no quiero involucrar a mis fans en esto”.

Hay que recordar que en enero de este año, West también compartió declaraciones en la que se disculpaba por los comentarios antisemitas que había hecho. Dijo: “Lamento y estoy profundamente mortificado por mis acciones en ese estado, y estoy comprometido con la rendición de cuentas, el tratamiento y un cambio significativo”.

Sigue leyendo:

• Pete Davidson hizo bromas sobre Charlie Kirk y Kanye West en el programa de Kevin Hart

• North West, hija de Kanye West y Kim Kardashian, lanzó un EP de rap-rock

• Pepsi retiró su patrocinio del festival Wireless tras contratación de Kanye West