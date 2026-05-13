Christopher Nolan defiende la elección de Travis Scott como parte de “The Odyssey”

El director Christopher Nolan defendió la decisión de haber elegido al rapero Travis Scott para formar parte del elenco de “The Odyssey”, la adaptación del poema épico atribuido a Homero.

La inclusión del rapero causó curiosidad principalmente por el hecho de que no es actor y por el papel que interpretará en la megaproducción del oscarizado actor. En una entrevista para Time, Nolan interpretará a un bardo, figura tradicional encargada de recitar versos y narraciones sobre héroes y acontecimientos históricos.

Nolan explicó la razón detrás de la elección de Scott y aseguró que está relacionada con la manera en la que la historia de “The Odyssey” se ha transmitido en la historia como poesía oral antes de que fuese recopilada en un texto escrito.

“Elegí a Travis Scott porque quería hacer referencia a la idea de que esta historia ha sido transmitida como poesía oral, lo cual es análogo al rap”, explicó.

En los adelantos de la película se puede ver al personaje que interpreta Travis Scott contando historias sobre la famosa Guerra de Troya, en la cual se basa la historia de “The Odyssey”. Esta historia narra la travesía de 10 años de Odiseo a casa luego de la guerra.

En la entrevista, el director de “Oppenheimer” aseguró que la actriz Lupita Nyong’o interpretará a Helena de Troya, considerada la mujer más bella del mundo en la mitología griega. En la mitología griega, Helena es hija de Zeus y Leda, y está casada con Menelao, Rey de Esparta. Sin embargo, ella huyó con Paris, príncipe de Troya, lo que desató la famosa Guerra de Troya.

El papel de Odiseo lo interpreta Matt Damon, Tom Holland interpreta a Telémaco, mientras que Anne Hathaway encarna a Penélope.

El elenco lo completa Robert Pattinson como el villano Antínoo, Zendaya encarna a la diosa griega Atenea, Charlize Theron da vida a la hechicera Circe, Jon Bernthal interpreta al Rey de Esparta Menelao, Benny Safdie asume el papel de Agamenón, hermano de Menelao; Mia Goth interpreta a la sirvienta desleal Melanto, Lupita Nyong’o posiblemente interpretará a Helena, esposa de Menelao; se presume también que Elliot Page interpretará a Hermes, el mensajero de los dioses.

La película se estrenará en cines el próximo 17 de julio, convirtiéndose en una de las películas más esperadas de este 2026.

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