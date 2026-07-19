Tres preguntas clave para decidir cuándo cobrar el Seguro Social

Elegir el momento adecuado para comenzar a recibir los beneficios del Seguro Social es una de las decisiones financieras más importantes para quienes se acercan al retiro en Estados Unidos.

Aunque muchas personas optan por solicitar el beneficio a los 62 años, especialistas consideran que esa no siempre es la alternativa más conveniente y recomiendan analizar varios factores antes de tomar una decisión.

1. ¿Realmente necesitas el dinero ahora?

El Seguro Social ofrece un ingreso mensual de por vida, por lo que comenzar a cobrarlo antes implica recibir pagos más bajos durante el resto de la jubilación.

Sin embargo, para algunas personas la necesidad económica hace que adelantar el beneficio sea la mejor opción.

Romina Boccia, directora de políticas de presupuesto y prestaciones del Cato Institute, explicó a USA TODAY: “Si la alternativa es endeudarse, entonces podrían querer solicitar el beneficio antes”.

Aun así, la decisión puede tener un costo importante.

Según los cálculos citados por USA TODAY, una persona podría dejar de recibir hasta $182,370 al elegir cobrar el Seguro Social a los 62 años en lugar de esperar más tiempo.

Los expertos sugieren valorar otras alternativas antes de tomar esa decisión. Entre ellas se encuentran seguir trabajando algunos años más o utilizar parte de los ahorros para el retiro.

Monique Morrissey, economista senior del Economic Policy Institute, señaló: “Nadie diría: ‘Gasta todos tus ahorros hasta dejarlos en cero’. Pero si tienes algunos cientos de miles de dólares, puedes vivir de ese dinero hasta los 70 años”.

Por su parte, Laurence Kotlikoff, economista de la Universidad de Boston y coautor de un estudio académico citado por USA TODAY, fue aún más contundente al afirmar que las personas deberían ‘mendigar, pedir prestado y robar’ antes que reclamar el Seguro Social a los 62 años, resaltando con esa expresión el valor económico de esperar.

2. ¿Esperas vivir muchos años?

La expectativa de vida también influye directamente en la decisión. De acuerdo con un análisis de The Motley Fool, el llamado ‘punto de equilibrio’ entre solicitar el beneficio a los 62 o a los 70 años se alcanza alrededor de los 80 años.

Quienes viven más allá de esa edad suelen obtener un mayor beneficio total si retrasan el inicio de los pagos.

Muchos estadounidenses creen que vivirán solo hasta finales de los 70 años porque la esperanza de vida promedio ronda los 78 años. Sin embargo, esa percepción puede ser engañosa.

Los especialistas explican que una persona que ya cumplió 62 años normalmente tiene probabilidades de vivir hasta los 80 años o más.

“Es mucho más probable que las personas subestimen su esperanza de vida restante que la sobreestimen”, comentó Morrissey.

No obstante, Boccia indicó que existen casos distintos, como personas con enfermedades terminales o con predisposición genética a padecimientos que podrían reducir considerablemente su esperanza de vida. “Entonces, los cálculos podrían verse muy diferentes para ellos”, explicó.

3. ¿Te preocupa el futuro financiero del Seguro Social?

La situación financiera del programa también ha llevado a muchos trabajadores a solicitar los beneficios antes de tiempo.

Las proyecciones indican que el Seguro Social enfrentará un déficit a partir de 2032. Si el Congreso no toma medidas, los pagos mensuales podrían reducirse en un 28%.

Según una encuesta realizada por AARP en 2025, aproximadamente una cuarta parte de las personas de entre 62 y 66 años afirmó haber decidido durante el último año solicitar el Seguro Social antes de tiempo o esperaba hacerlo próximamente.

“Creo que esa es la razón más común por la que las personas que podrían esperar deciden cobrar el Seguro Social antes”, dijo Morrissey.

Sin embargo, la mayoría de los especialistas considera poco probable que quienes ya están jubilados o próximos a retirarse sufran recortes importantes.

Los analistas prevén que el Congreso buscará mantener la solvencia del programa mediante medidas como aumentar los impuestos, modificar la edad plena de jubilación o recurrir a otras fuentes de financiamiento.

Robert Brokamp, asesor senior de jubilación en The Motley Fool, afirmó: “Creo que es muy poco probable que haya recortes en los beneficios para las personas que están cerca de jubilarse o ya están jubiladas”.

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