Seguro Social envía hoy pagos de hasta $5,181 a jubilados

Miles de jubilados en Estados Unidos recibirán este miércoles un nuevo depósito del Seguro Social. El monto varía según el historial laboral y la edad en que cada persona decidió comenzar a cobrar su beneficio, por lo que algunos beneficiarios pueden recibir hasta $5,181 al mes.

La primera ronda de pagos de julio corresponde a los jubilados nacidos entre el día 1 y el 10 de cualquier mes, quienes reciben su depósito este miércoles, de acuerdo con el calendario de la Administración del Seguro Social (SSA).

Los siguientes pagos del mes están programados para el 15 de julio, cuando cobrarán quienes nacieron entre los días 11 y 20, y el 22 de julio será el turno de los beneficiarios nacidos a partir del día 21.

¿Quiénes pueden recibir el Seguro Social?

Los ciudadanos pueden solicitar los beneficios de jubilación del Seguro Social a partir de los 62 años, aunque la cantidad mensual depende de diversos factores.

La SSA explica que el monto del pago se calcula tomando en cuenta la edad en que la persona se jubila, cuánto aportó al sistema mediante los impuestos sobre la nómina y el número de años durante los cuales realizó esas contribuciones.

¿Cómo obtener un pago más alto?

La edad en que se solicitan los beneficios tiene un impacto importante en el monto mensual.

Según la Administración del Seguro Social, un trabajador que comienza a cobrar a los 62 años puede recibir hasta $2,969 al mes.

En cambio, quienes esperan hasta los 70 años para reclamar sus beneficios pueden alcanzar un pago mensual de hasta $5,181, el máximo previsto para 2026.

La SSA también pone a disposición de los trabajadores una calculadora en línea que permite obtener una estimación personalizada del beneficio mensual con base en su historial de ingresos y contribuciones.

¿De dónde sale el dinero del Seguro Social?

El programa se financia principalmente mediante el impuesto sobre la nómina que pagan tanto los trabajadores como sus empleadores.

Sin embargo, el sistema enfrenta desafíos financieros. De acuerdo con el más reciente informe de los fideicomisarios del Seguro Social, el fondo destinado al pago de las prestaciones por jubilación podría agotarse en 2032 si el Congreso no adopta medidas para fortalecer su financiamiento.

El informe atribuye esta situación al crecimiento del número de jubilados y a la disminución relativa de la población trabajadora que contribuye al sistema.

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