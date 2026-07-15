Senadores buscan evitar un recorte de $450 al mes al Seguro Social con nuevo proyecto de ley

Más de 70 millones de beneficiarios del Seguro Social podrían enfrentar una reducción automática de 22% en sus pagos a partir de 2032 si el Congreso no actúa a tiempo.

Para evitar esta catástrofe, un grupo bipartidista de senadores presentó el martes 14 de julio de 2026 la iniciativa de Ley de Protección de las Oportunidades de Jubilación y Mantenimiento de la Seguridad de Ingresos para Todos (PROMISE por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es obligar al Congreso a votar un plan para garantizar la solvencia del programa.

Sin una reforma profunda en el sistema de pensiones, cualquier jubilado del Seguro Social perdería alrededor de $450 al mes. Para millones de adultos mayores, este beneficio es su principal fuente de ingresos, por lo que la iniciativa busca impedir que llegue este recorte automático, una vez que se agote el fondo fiduciario que lo financia actualmente.

El proyecto de ley que busca obligar al Congreso a actuar

Si bien la Ley PROMISE no propone soluciones específicas, tiene un objetivo concreto: garantizar que el Congreso discuta el problema y encuentre una solución.

El proyecto crea un proceso legislativo que culmina en una votación obligatoria sobre un plan que garantice la solvencia del Seguro Social por al menos 50 años. Actualmente, nada obliga a los legisladores a actuar, y esa inacción ha generado una gran preocupación porque está llevando al sistema al borde del colapso.

Entre los promotores del proyecto destacan los senadores demócratas Dick Durbin (Illinois) y Tim Kaine (Virginia); el independiente Angus King (Maine); los republicanos Bill Cassidy (Louisiana) y Thom Tillis (Carolina del Norte).

Lo que perdería una familia si el Congreso no actúa

Los números son concretos y advierten un golpe directo al presupuesto familiar.

Según el Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB), un recorte del 22% en 2032 significaría:

$450 menos al mes para el beneficiario promedio (que hoy recibe $2,071 mensuales)

para el beneficiario promedio (que hoy recibe $2,071 mensuales) $10,600 menos al año para una pareja donde ambos son beneficiarios del Seguro Social

para una pareja donde ambos son beneficiarios del Seguro Social Más de 3 millones de adultos mayores caerían en pobreza si el recorte se aplica sin alguna medida de mitigación

Para la comunidad hispana, donde aproximadamente 1 de cada 4 beneficiarios depende del Seguro Social como único ingreso, estas cifras son una grave alerta para sus finanzas.

¿Por qué el sistema de pensiones está en problemas ahora?

El fondo fiduciario del Seguro Social, que paga beneficios de retiro y supervivencia, tiene proyectado terminarse en 2032, un año antes de la estimación realizada en 2025, según el Informe Anual de los Administradores del Seguro Social publicado en junio de 2026.

Este deterioro acelerado tiene tres factores claros: tasas de natalidad más bajas de lo proyectado, menor inmigración y, en parte, una disposición fiscal de la Ley One Big Beautiful Bill, que redujo los impuestos sobre los beneficios del Seguro Social, disminuyendo los ingresos del fondo.

También, el déficit actuarial a 75 años alcanzó los $30.3 billones de dólares, comparado con los $26.1 billones del año anterior. Es el nivel más grave desde 1977.

Lo que dicen los senadores sobre las finanzas del sistema de pensiones

“Los beneficios serán recortados si el Congreso no actúa. Nuestro plan preserva las promesas hechas a los jubilados actuales y a la próxima generación de estadounidenses”, planteó el senador Bill Cassidy al presentar el proyecto.

“El Congreso ha conocido este desafío por más de una década, pero no ha abordado estos temas políticamente difíciles. Y cuanto más espere, más difícil será resolverlo”, agregó el senador Dick Durbin, quien se retira este año.

“El Seguro Social es una promesa que millones de estadounidenses han ganado con una vida entera de trabajo. Los presupuestos de los hogares dependen de estos ingresos para pagar hipotecas, calefacción y medicamentos”, afirmó el senador Angus King.

Lo que puedes hacer desde ahora para proteger tu jubilación

El proyecto de ley podría tardar años en traducirse en reformas concretas para proteger los recursos de los jubilados. Mientras tanto, los expertos recomiendan implementar algunas medidas prácticas:

Revisar su estado de cuenta en el Seguro Social en ssa.gov para conocer el estimado de su beneficio futuro

en ssa.gov para conocer el estimado de su beneficio futuro Diversificar el ahorro para el retiro : una cuenta IRA o 401(k) puede complementar el Seguro Social si los pagos se reducen

: una cuenta IRA o 401(k) puede complementar el Seguro Social si los pagos se reducen No adelantar la jubilación a los 62 años si no es necesario: hacerlo reduce permanentemente el cheque mensual entre un 25% y un 30% de por vida

si no es necesario: hacerlo reduce permanentemente el cheque mensual entre un 25% y un 30% de por vida Consultar con un asesor financiero certificado antes de tomar decisiones sobre cuándo reclamar los beneficios

Preguntas frecuentes (FAQ): Lo que necesita saber sobre el futuro del Seguro Social

¿Qué ocurre si el fondo del Seguro Social se agota en 2032?

No desaparece, pero la ley obliga a reducir los pagos al nivel que los impuestos sobre nómina puedan cubrir en ese momento. Eso equivale a un recorte automático de aproximadamente 22%.

¿Qué plantea exactamente la Ley PROMISE?

Crear un proceso legislativo que obliga a la Junta Asesora del Seguro Social a presentar un plan de solvencia a 50 años, garantiza que el Congreso deba votarlo y elimina la posibilidad de seguir ignorando el problema.

¿Cuánto tiempo tiene el Congreso para actuar antes de que sea demasiado tarde?

Según el CRFB, actuar hoy requeriría aumentar el impuesto sobre nómina un 34% o recortar beneficios un 25%. Esperar hasta 2034 haría necesario un aumento del 40% o un recorte del 29%.

¿Cómo afecta la situación del Seguro Social especialmente a los jubilados hispanos?

Cerca del 25% de los beneficiarios hispanos dependen del Seguro Social como única fuente de ingresos, más que otros grupos. Un recorte de $450 al mes implicaría elegir entre renta, alimentos o medicinas.

Conclusión

La Ley PROMISE es un primer paso necesario para resolver el problema del Seguro Social. Si el proyecto avanza, la comisión tendría un año para formular recomendaciones, y luego vendría el proceso de discusión legislativa.

Para cuando eso ocurra, el margen de maniobra podría ser mínimo. Para los jubilados hispanos que ya viven con márgenes ajustados, el mayor riesgo es que el Congreso se quede con los brazos cruzados.

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