Family Life Academy Charter Schools celebra su primera graduación de escuela secundaria

En sus 25 años de servicio educativo, Family Life Academy Charter Schools (FLACS) ha sembrado en sus alumnos la semilla del conocimiento y este año comienza a recoger los frutos de su arduo trabajo con su primera promoción de graduados.

El grupo conformado por 79 estudiantes de último año ha logrado una tasa de admisión universitaria del 100% y más de 2.5 millones de dólares en becas. Dichos logros han establecido un estándar excepcional para las futuras promociones.

El éxito de la promoción 2026 refleja años de dedicación, perseverancia y el apoyo colectivo de familias, educadores y socios comunitarios que los han acompañado en su trayectoria.

Los estudiantes han sido admitidos en instituciones como la Universidad de Cornell, la Universidad de Nueva York, la Universidad de Howard, la Universidad de Rutgers, el Hamilton College, la Universidad de Hofstra, la Universidad de Stony Brook, entre otras.

Todos los discípulos de la graduación de este año han demostrado excelencia académica, liderazgo, resiliencia y un compromiso con el servicio a sus comunidades.

El mejor estudiante de la promoción recibió casi 100,000 dólares en becas, incluyendo una Beca al Mérito de la Universidad de Cornell. El segundo mejor alumno obtuvo una beca QuestBridge, altamente competitiva, para asistir al Hamilton College.

“Esta primera promoción representa la promesa de lo que es posible cuando los estudiantes reciben apoyo, se les motiva y se les empodera para alcanzar sus metas”, declaró la directiva de FLACS. “Sus logros no solo reflejan su arduo trabajo, sino que también son un testimonio de la fortaleza y la resiliencia de la comunidad del sur del Bronx”.

Durante la ceremonia de graduación, celebrada el 26 de junio pasado, se realizó la entrega del Premio Rompecadenas (Chainbreakers Award), con el que se reconoció a un estudiante que ejemplifica la perseverancia, el liderazgo y la determinación para superar obstáculos en la búsqueda del éxito.

Allí, familiares, educadores, líderes comunitarios y simpatizantes se reunieron para celebrar los logros de estos destacados graduados, quienes inician una nueva etapa en su trayectoria educativa.

Esta primera promoción estuvo conformada por 79 estudiantes. Crédito: FLACS | Cortesía

Logros extraordinarios: