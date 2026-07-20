Mega Millions alcanza $707 millones: cuándo es el próximo sorteo y cuánto recibiría el ganador en efectivo

La emoción en torno a Mega Millions continúa creciendo en Estados Unidos. Luego de que ningún boleto acertara los 6 números del sorteo realizado el viernes, el premio mayor aumentó hasta un estimado de $707 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los pozos más altos en la historia del popular juego de lotería.

Los números ganadores del último sorteo fueron 22, 34, 45, 48, 55, mientras que la Mega Ball dorada fue el 14. Al no registrarse un ganador del premio mayor, el jackpot volvió a acumularse y mantiene la expectativa de millones de jugadores en todo el país.

Con este monto, el premio de $707 millones se ubica como el décimo jackpot más grande en la historia de Mega Millions, una cifra que refleja el prolongado período sin un boleto ganador y que ha impulsado la venta de boletos en numerosos estados.

¿Cuánto dinero recibiría el ganador de Mega Millions?

Aunque el monto anunciado corresponde a la opción de pagos anuales, el afortunado que logre acertar los 6 números también podrá elegir la alternativa del pago único en efectivo. En este caso, el ganador recibiría más de $300 millones antes de la aplicación de los impuestos federales y, en algunos estados, también de los impuestos estatales.

La diferencia entre ambas modalidades es importante. La opción de anualidades distribuye el premio en pagos durante varias décadas, mientras que el pago en efectivo entrega una suma menor de forma inmediata, una alternativa que históricamente ha sido la preferida por la mayoría de los ganadores.

El próximo sorteo de Mega Millions se llevará a cabo el martes, cuando un nuevo grupo de participantes buscará quedarse con uno de los premios más codiciados de la lotería estadounidense. Si vuelve a no haber un ganador, el jackpot continuará aumentando para el siguiente sorteo.

Mega Millions se juega en la mayoría de los estados de EE.UU. y los sorteos se realizan 2veces por semana. Para ganar el premio mayor es necesario acertar los 5 números blancos y la Mega Ball dorada, una combinación con probabilidades extremadamente bajas, pero que cada vez que el premio alcanza cifras multimillonarias atrae a millones de nuevos jugadores.

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