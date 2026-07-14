Hombre gana $1.6 millones en la lotería y prefiere recibir $10,000 al mes de por vida

Un hombre de 87 años sorprendió al elegir un pago mensual de por vida en lugar de recibir todo el premio de la lotería en una sola exhibición. Aunque muchos habrían optado por cobrar inmediatamente $1.6 millones, él decidió quedarse con la anualidad, una elección que incluso especialistas consideran financieramente razonable.

Alfred Behney, residente del condado de Berks, Pensilvania, ganó el premio mayor del raspadito ‘$10,000 a Month for Life’ de la Lotería de Pensilvania, luego de comprar el boleto el 27 de mayo en la estación de servicio Star Gas & Diesel, ubicada en Bethel Township.

El hombre, de 87 años, explicó que ese día iba conduciendo por la zona en busca de frutas y verduras en un puesto de agricultores amish o menonitas cuando decidió detenerse para comprar un café y un boleto de lotería. Esa compra terminó cambiándole la vida.

Behney, exconductor de camiones y veterano del Ejército de Estados Unidos, tenía dos opciones para cobrar el premio: recibir $1.6 millones en un solo pago o aceptar una anualidad de $10,000 mensuales de por vida.

Contra lo que muchos esperaban, eligió la segunda alternativa.

El ganador recordó el momento en que descubrió que había obtenido el premio mientras escaneaba el boleto en la tienda.

“El empleado y yo lo escaneamos y ambos nos quedamos allí, mirándonos. ¡No lo podíamos creer! Pensé: ‘Tiene que haber algún error.'”

La tienda donde se vendió el boleto también resultó beneficiada, ya que recibirá un bono de $10,000 por haber comercializado el boleto ganador.

Posteriormente, Behney recibió un cheque conmemorativo durante una ceremonia realizada en la sede de la Lotería de Pensilvania, en Middletown, condado de Dauphin.

Antes de convertirse en camionero, Behney incluso tuvo una breve carrera en el béisbol profesional. Firmó un contrato de ligas menores con los Detroit Tigers para jugar en Montgomery, Alabama, donde ganaba apenas $300 al mes.

“Mis padres tenían que enviarme dinero. Pero fue una experiencia maravillosa”.

El secretario de Ingresos de Pensilvania, Pat Browne, felicitó públicamente al ganador.

“Felicitaciones a Alfred por su extraordinario premio de la Lotería de Pensilvania. Su buena fortuna es un recordatorio de que todos los días se entregan premios que cambian la vida de los jugadores en todo el estado”.

También destacó que la lotería estatal destina todas sus ganancias a programas para adultos mayores.

“Cada boleto de la Lotería de Pensilvania que se compra también apoya programas esenciales que benefician a los adultos mayores de Pensilvania. Estamos muy orgullosos de que la Lotería de Pensilvania siga siendo la única lotería estatal del país que destina todas sus ganancias a programas para los residentes de mayor edad”.

¿Por qué eligió pagos mensuales?

La decisión llamó la atención debido a la edad del ganador, pero las reglas del juego ofrecen una protección importante.

La vocera de la Lotería de Pensilvania, Ewa Swope, explicó a MoneyWise que el premio garantiza un mínimo de pagos.

“Si el ganador fallece antes de recibir todos los pagos, el beneficiario o los beneficiarios designados recibirán el resto de los pagos garantizados correspondientes al premio.”

Según las reglas oficiales, la anualidad se paga durante toda la vida del ganador, pero incluye un mínimo garantizado de 25 pagos anuales.

Si el beneficiario fallece antes de recibirlos todos, el dinero restante pasa a las personas que haya designado.

¿Conviene elegir la anualidad?

El asesor financiero y especialista en impuestos Achim von Bodman, de Watter CPA, señaló que la anualidad puede ser una mejor decisión desde el punto de vista fiscal.

“La mayoría de las personas que dan asesoría le dirán que tome todo el dinero y lo invierta. Cuando el premio es tan grande, la forma en que funcionan los impuestos es diferente.”

Explicó que recibir $10,000 al mes equivale a $120,000 al año, lo que podría mantener al ganador en un tramo fiscal intermedio.

En cambio, cobrar $1.6 millones de una sola vez podría colocarlo en la tasa federal máxima del 37%, además de los impuestos estatales que correspondan.

Por ello, considera que la anualidad puede representar una ventaja.

“La anualidad no solo es una opción más segura. También es más barata. La anualidad es más segura y más económica que recibir todo el dinero de una sola vez”.

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